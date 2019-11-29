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СМИ: задержаны родители убитого в Екатеринбурге ребенка, предположительно, из Беларуси
Источник материала: Партизан
Родители убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика задержаны, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее российские СМИ
Отца мальчика обнаружили в Республике Башкортостан, рассказал источник агентства. О матери ничего не говорится.
Ранее сообщалось, мама ребенка — белоруска, папа — россиянин. О гибели мальчика стало известно 26 ноября. Информация об этом поступила на телефонную линию «Ребенок в опасности» СУ СКР по Свердловской области. После сигнала следователи выехали на место в городском лесопарке и обнаружили изувеченное тело.
Известно, что семья переехала в Екатеринбург в октябре. Как рассказал источник Znak.com, мать мальчика сообщила, что ребенок умер после того, как насилие к нему применил отец. Женщина помогла мужу спрятать тело сына недалеко от дома. По одной из версий, школьник был убит на религиозной почве.
По информации российских СМИ, после трагедии женщина вернулась в Беларусь, и следствие собиралось добиваться ее экстрадиции. Подтвердить эту информацию в правоохранительных органах в Беларуси TUT.BY не удалось.
В пятницу TUT.BY
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Родители убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика задержаны, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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