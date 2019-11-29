Источник материала: Новости Волковыска

Ролик из Берлинского зоопарка набирает огромное число просмотров в Сети. На кадрах – детёныш панды, ещё совсем маленький. Он лежит на животе и пытается побороть икоту.

Посетители берлинского зоопарка стали свидетелями умилительной картины – на детеныша панды напала икота. В конце концов утомленный безуспешной борьбой с икотой трехмесячный малыш заснул.

Имени у маленькой панды ещё нет. Это один из двух близнецов, которые родились в зоопарке германской столицы 31 августа 2019 года у большой панды по имени Мэн Мэн (ее имя переводится, как "сладкий сон").

Сейчас детеныши весят около пяти килограмм и развиваются очень хорошо.

Видео: икающий детеныш панды умилил посетителей зоопарка