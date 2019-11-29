Источник материала: Новости Волковыска

Предстоящие праздники заставляют многих задуматься, как же после застолий поправить здоровье. Особенно сложно приходится тем, кто не ограничивается за столом одним бокалом вина.

Многие из нас слышали слова о том, что один бокал благоприятно сказывается на сердечно-сосудистой системе. Но не все задумываются, что превышение этих норм имеет противоположный эффект. Отказ от алкоголя очень быстро даст положительные результаты. Сейчас расскажем, что именно Вы получите, отодвинув бокал за праздничным столом или наполнив его водой с лимоном.

Одно из самых важных достоинств – активация мозговой деятельности. Есть исследования доказывающие, что люди, умеренно употребляющие алкоголь со временем, начинают испытывать трудности с памятью. При отказе от ядовитых напитков память очень быстро восстанавливается.

Запахи и вкусы. Не секрет, что от спиртного многие запахи и вкусы притупляются. Люди, употребляющие алкоголь, не редко любят блюда поострее. Кроме этого, при отказе от спиртного у человека меняется свой запах. Уже примерно через месяц ваша кожа будет пахнуть более привлекательно.

Только ленивый не слышал о вреде сахара. Любой стремящийся к правильному питанию человек знает, что алкоголь под запретом. Помимо того, что алкоголь перегружен ккал, он еще провоцирует желание потреблять их. То есть увеличивает наш аппетит. А лишний вес – это дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему и суставы.

Исключив спиртное снижается риск инсульта, гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний. И нервных в том числе. Ведь алкоголь – активный стимулятор нервной системы, к сожалению, не всегда наше настроение после употребления улучшается. Достаточно часто на фоне употребления спиртного развиваются депрессии и неврозы.

Сделайте свои нервы крепче, а жизнь спокойнее – ограничьте алкоголь.