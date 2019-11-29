Источник материала: Новости Волковыска

Новые температурные рекорды дня установлены 29 ноября в ряде городов на западе Беларуси. В трех населенных пунктах Гродненской и Брестской областей обновились рекорды дня 41-летней давности.

Температурные максимумы побиты в Волковыске – 9,1°C (прежний рекод плюс 7,6°C), Пружанах – 9,5°C (7,5°C), Ивацевичах – 8,5°C (8°C). Предыдущие рекордные показатели для этих городов были установлены в 1978 году.

Рекорд дня для Беларуси устоял – 10 градусов в Лельчицах (29 ноября 2009 года).

Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). Во второй половине дня на большей части территории страны на дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха днем составит от нуля до плюс 5 градусов, во второй половине дня понизится до 1-3 градусов мороза.

Сегодня, 30 ноября 2019 года, погода в Волковыске днем будет в основном облачная, местами с прояснением. Небольшой снег. Температура воздуха утром 0..+2°C, днем 0..+2°C, вечером 0..-1°C.