Источник материала: Новости Волковыска

В возрасте 85 лет ушел из жизни известный советский и белорусский драматург Анатолий Делендик. Об этом написал на своей странице в Facebook режиссер Юрий Елхов.

Как сообщил на своей странице в социальной сети режиссер Юрий Елхов, драматург умер 29 ноября.

"29 ноября на 85-м году ушел из жизни известный советский и белорусский писатель и драматург Анатолий Андреевич Делендик. Вечная ему память!" – написал Елхов.

Делендик написал три десятка пьес, которые были поставлены в театрах, а также сценарии к шести кинолентам. Около 20 лет проработал членом сценарно-редакционной коллегии «Беларусьфильма».

В числе последних успешных его работ – сценарий к фильму «Анастасия Слуцкая», который получил 17 призов на международных кинофестивалях, в том числе в США и Китае.

В Большом театре Беларуси сейчас идет балет "Анастасия", либретто к которому написал Анатолий Делендик.

В текущем репертуаре Белорусского государственного академического музыкального театра идет спектакль "Купала: жизнь среди молний" по драме Делендика.