Безвизовый Дед Мороз со Снегурочкой сегодня на Ивьевщине! (дополняется)

Источник материала: Ивьевский край

Главный Дед Мороз Гродненской области живет на Августовском канале. И, конечно же, все просторы зимней Гродненщины доступны ему всегда. Но больше недели назад появились у нас гости с Северного полюса - Дед Мороз со Снегурочкой прибыли с самых холодных окраин материка. Приехали без виз – именно так на Гродненщине встречают желанных гостей, прибывающих к нам с добрым сердцем и открытой душой. Хозяин зимы с внучкой побывали на главном областном хлебосольном празднике – фестивале-ярмарке «Дажынкі-2019».

По пути в Елку(агрогородок на Зельвенщине), где Дед Мороз и Снегурочка зажгут праздничную елку, они путешествуют по городам и весям Гродненской области с целью ознакомления с местами, которые в последние годы стали привлекательными для туристов, посещающих наши края. А показать нам есть что. В каждом районе разработаны свои туристические маршруты по достопримечательным местам. А всезнающие гиды делают такие экскурсии просто незабываемыми. По крайней мере, у нас в Ивье, где всю работу с туристами взял на себя музей национальных культур, это именно так. И сегодня в этом могут убедиться упомянутые выше безвизовые гости.

Именно с музея национальных культур началось их знакомство с нашим молодым и старым многонациональным и многоконфессиональным городом, где представлены главные религии мира – христианство, ислам и долгие века (до Великой Отечественной войны) иудаизм.





























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