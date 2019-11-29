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Безвизовый Дед Мороз со Снегурочкой сегодня на Ивьевщине! (дополняется)

30.11.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Главный Дед Мороз Гродненской области живет на Августовском канале. И, конечно же, все просторы зимней Гродненщины доступны ему всегда. Но больше недели назад появились у нас гости с Северного полюса -  Дед Мороз со Снегурочкой прибыли с самых холодных окраин материка. Приехали без виз – именно так на Гродненщине встречают желанных гостей, прибывающих к нам с добрым сердцем и открытой душой. Хозяин зимы с внучкой побывали на главном областном хлебосольном празднике – фестивале-ярмарке «Дажынкі-2019».    

По пути в Елку(агрогородок на Зельвенщине), где Дед Мороз и Снегурочка зажгут праздничную елку, они путешествуют по городам и весям Гродненской области с целью ознакомления с местами, которые в последние годы стали привлекательными для туристов, посещающих наши края. А показать нам есть что. В каждом районе разработаны свои туристические маршруты по достопримечательным местам. А всезнающие гиды делают такие экскурсии просто незабываемыми. По крайней мере, у нас в Ивье, где всю работу с туристами взял на себя музей национальных культур, это именно так. И сегодня в этом могут убедиться упомянутые выше безвизовые гости.

Именно с музея национальных культур началось их знакомство с нашим молодым и старым многонациональным и многоконфессиональным городом, где представлены главные религии мира – христианство, ислам и долгие века (до Великой Отечественной войны) иудаизм.

Безвизовый Дед Мороз со Снегурочкой сегодня на Ивьевщине! (дополняется)

Безвизовый Дед Мороз со Снегурочкой сегодня на Ивьевщине! (дополняется)

Безвизовый Дед Мороз со Снегурочкой сегодня на Ивьевщине! (дополняется)

Безвизовый Дед Мороз со Снегурочкой сегодня на Ивьевщине! (дополняется)

Безвизовый Дед Мороз со Снегурочкой сегодня на Ивьевщине! (дополняется)

Безвизовый Дед Мороз со Снегурочкой сегодня на Ивьевщине! (дополняется)

Безвизовый Дед Мороз со Снегурочкой сегодня на Ивьевщине! (дополняется)

Дополняется...

 
Теги: знакомства
 
 
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Главный Дед Мороз Гродненской области живет на Августовском канале. И, конечно же, все просторы зимней Гродненщины доступны ему всегда. Но больше недели назад...
 
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