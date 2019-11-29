ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Францию и Швейцарию свяжут метро

30.11.2019 13:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

15 декабря в Женеве запланирован ввод в эксплуатацию легкого метро Lemans Express, которое должно связать город с населенными пунктами Швейцарии и Франции.

Об этом сообщает Neue Zurcher Zeitung.

Система Lemans Express задействует 45 станций в двух странах, а общая протяженность линий составит около 230 километров. По линиям будут ходить 45 поездов, которые будут отправляться из Женевы каждые десять минут. Стоимость проекта составила 1,5 миллиарда евро.

Пресс-служба Lemans Express


Планируется, что новая транспортная система позволит снизить число автомобилей на дорогах на 12 процентов. Также должны уменьшиться заторы на франко-швейцарской границе, которую ежедневно пересекают около 650 тысяч автомобилей. Из-за того, что стоимость жилья во Франции ниже, а зарплаты в Швейцарии выше, многие люди живут в одной стране, а работают в другой, пишет lenta.ru

Ранее в ноябре российский поезд с плацкартом и купе, где есть душ, но нет хлопающих дверей между вагонами, отправился в свой первый рейс. На обновленном составе из Москвы в Белгород отправились более 600 пассажиров.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 декабря в Женеве запланирован ввод в эксплуатацию легкого метро Lemans Express, которое должно связать город с населенными пунктами Швейцарии и Франции.
 
Новости дня
Новости разные
 
Умер белорусский писатель Анатолий Делендик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика