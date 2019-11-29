«Я и так бедный, мивину ем. Зачем ты так?». Как мошенник пытался украсть у беларуса деньги

Источник материала: KYKY

Вы же помните, что Беларусь – страна для жизни? А еще здесь случаются удивительно юморные истории. Например, просто Василий просто решил продать iPhone через Onliner, и познакомился с очень трепетным мошенником. По информации Onliner рассказываем, как все было.

Василий запостил объявление о продаже iPhone, после чего ему в мессенджер написала «Олександра». И начала задавать вполне адекватные для покупателя iPhone вопросы: «В каком состоянии? Батарею долго держит?».

Все было хорошо, но потом «Олександра» попросила Василия попридержать телефон пару недель. Все потому что она работает в Польше и не сможет в ближайшее время забрать девайс. Но «зато» пообещала Василию сразу перевести на его банковскую карту полную сумму за свою покупку. Василий, естественно, отправил «Олександре» номер своей карты.

А потом...Василий рассказал журналистам: «Идея мошенничества в том, что они скидывают ссылку на фишинговую страницу, замаскированную под официальную страницу банка. Домен взяли смешной – e-ripp.by. Там мне нужно было ввести логин и пароль от интернет-банкинга. Если бы я это сделал, они бы получили полный доступ к моим финансам». В общем, не будем держать интригу – Василий не повелся на легенду мошенника.

Что было дальше?

Василий решил идти до конца – захотел, чтобы ему во всем признались. Впрочем, так и случилось. Мошенник недолго держался в образе, а потом сознался. Причем с легкостью, мол, ничего страшного, еще один домен создам. И начал жаловаться на жизнь! «Мы без хлеба сидим, никто не ведется, а ты меня хочешь оставить без того, чего нет. Я и так бедный, мивину ем. Зачем ты так? Последние деньги потерял… Если ты человек, то сможешь меня понять. Не повелся – красава, но что поделать, если жизнь такая? Все последние деньги на сайты ушли. Я их удалил, теперь надо новые покупать, а я даже не знаю за что» – на разрыв аорты написал мошенник своей потенциальной жертве.