Когда откроется поликлиника в микрорайоне «Лебяжий»?

Источник материала: СТВ

Долгожданная поликлиника для жителей микрорайона «Лебяжий» примет первых пациентов уже в начале следующего года, сообщили в программе «Большой город» .





Сейчас здесь ведутся отделочные работы. «Шестиэтажка» станет филиалом 4-ой городской поликлиники. Детское отделение рассчитано на пять тысяч, а взрослое – на 15 тысяч посетителей.