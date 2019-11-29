|
Когда откроется поликлиника в микрорайоне «Лебяжий»?
Источник материала: СТВ
Долгожданная поликлиника для жителей микрорайона «Лебяжий» примет первых пациентов уже в начале следующего года, сообщили в программе
Сейчас здесь ведутся отделочные работы. «Шестиэтажка» станет филиалом 4-ой городской поликлиники. Детское отделение рассчитано на пять тысяч, а взрослое – на 15 тысяч посетителей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Долгожданная поликлиника для жителей микрорайона «Лебяжий» примет первых пациентов уже в начале следующего года, сообщили в программе «Большой город». Сейчас...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)