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Под Молодечно микроавтобус выехал на встречку и врезался в рейсовый МАЗ с пассажирами

30.11.2019 13:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ДТП произошло 30 ноября около 8.20 на 15-м км автодороги Молодечно — Воложин в деревне Полочаны, сообщает пресс-служба МВД.


По предварительной информации, 31-летний водитель Citroen выехал на встречную полосу движения и столкнулся с рейсовым автобусом Молодечно — Подлесная.

Водители с различными травмами госпитализированы. 16 пассажиров МАЗа не пострадали и продолжили путь на другом автобусе.


Фото: МВД Беларуси

Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. УГАИ МВД рекомендует водителям учитывать погодные и дорожные условия во время поездок.


Фото: МВД Беларуси
 
 
Ссылка на источник 64
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По предварительной информации, 31-летний водитель Citroen выехал на встречную полосу движения и столкнулся с рейсовым автобусом Молодечно - Подлесная.
 
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