Под Молодечно микроавтобус выехал на встречку и врезался в рейсовый МАЗ с пассажирами

Источник материала: Tut.by

ДТП произошло 30 ноября около 8.20 на 15-м км автодороги Молодечно — Воложин в деревне Полочаны, сообщает пресс-служба МВД.





По предварительной информации, 31-летний водитель Citroen выехал на встречную полосу движения и столкнулся с рейсовым автобусом Молодечно — Подлесная.

Водители с различными травмами госпитализированы. 16 пассажиров МАЗа не пострадали и продолжили путь на другом автобусе.



Фото: МВД Беларуси

Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. УГАИ МВД рекомендует водителям учитывать погодные и дорожные условия во время поездок.



Фото: МВД Беларуси