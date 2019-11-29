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Под Молодечно микроавтобус выехал на встречку и врезался в рейсовый МАЗ с пассажирами
Источник материала: Tut.by
ДТП произошло 30 ноября около 8.20 на 15-м км автодороги Молодечно — Воложин в деревне Полочаны,
По предварительной информации, 31-летний водитель Citroen выехал на встречную полосу движения и столкнулся с рейсовым автобусом Молодечно — Подлесная.
Водители с различными травмами госпитализированы. 16 пассажиров МАЗа не пострадали и продолжили путь на другом автобусе.
Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. УГАИ МВД рекомендует водителям учитывать погодные и дорожные условия во время поездок.
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По предварительной информации, 31-летний водитель Citroen выехал на встречную полосу движения и столкнулся с рейсовым автобусом Молодечно - Подлесная.
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