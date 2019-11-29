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В Беларуси вручили юридическую премию «Фемида»
30.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске вручили высшую юридическую премию «Фемида». По традиции награждение лауреатов проходит накануне Дня юриста, который в Беларуси отмечают в первое воскресенье декабря, передает телеканал «МИР 24».
Эксперты выбирают победителей в десяти номинациях. Например, таких, как государственная служба, адвокатура, нотариат. За 12 лет «Фемида» завоевала репутацию самой престижной премии в области права. Ее лауреатами стали почти 250 человек.
«Награждают за работу. За выдающиеся достижения в труде. Ну, а труд юристов, он разнообразен. Это и работа в судах, в прокуратуре, в адвокатуре, в нотариате, в райисполкомах, в облисполкомах, в министерствах. То есть юристы нужны везде», – рассказал заместитель главы администрации президента Республики Беларусь, председатель Белорусского союза юристов Валерий Мицкевич.
«Когда человека замечают руководители и коллеги, это очень важно. И еще больше мотивирует на следующие достижения», – отметил генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк.
В честь своего профессионального праздника адвокаты и нотариусы страны несколько дней давали бесплатные консультации.
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По традиции награждение лауреатов проходит накануне Дня юриста.
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