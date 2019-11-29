ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси вручили юридическую премию «Фемида»

30.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске вручили высшую юридическую премию «Фемида». По традиции награждение лауреатов проходит накануне Дня юриста, который в Беларуси отмечают в первое воскресенье декабря, передает телеканал «МИР 24».

Эксперты выбирают победителей в десяти номинациях. Например, таких, как государственная служба, адвокатура, нотариат. За 12 лет «Фемида» завоевала репутацию самой престижной премии в области права. Ее лауреатами стали почти 250 человек.

«Награждают за работу. За выдающиеся достижения в труде. Ну, а труд юристов, он разнообразен. Это и работа в судах, в прокуратуре, в адвокатуре, в нотариате, в райисполкомах, в облисполкомах, в министерствах. То есть юристы нужны везде», – рассказал заместитель главы администрации президента Республики Беларусь, председатель Белорусского союза юристов Валерий Мицкевич.

«Когда человека замечают руководители и коллеги, это очень важно. И еще больше мотивирует на следующие достижения», – отметил генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк.

В честь своего профессионального праздника адвокаты и нотариусы страны несколько дней давали бесплатные консультации.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По традиции награждение лауреатов проходит накануне Дня юриста.
 
Новости дня
Новости разные
 
Цилинская: «У нас очень крутой трек. И полотно, и здание. Потому что часто это просто ангар какой-то, даже мало отапливаемый»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика