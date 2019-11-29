В Беларуси вручили юридическую премию «Фемида»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске вручили высшую юридическую премию «Фемида». По традиции награждение лауреатов проходит накануне Дня юриста, который в Беларуси отмечают в первое воскресенье декабря, передает телеканал «МИР 24».

Эксперты выбирают победителей в десяти номинациях. Например, таких, как государственная служба, адвокатура, нотариат. За 12 лет «Фемида» завоевала репутацию самой престижной премии в области права. Ее лауреатами стали почти 250 человек.

«Награждают за работу. За выдающиеся достижения в труде. Ну, а труд юристов, он разнообразен. Это и работа в судах, в прокуратуре, в адвокатуре, в нотариате, в райисполкомах, в облисполкомах, в министерствах. То есть юристы нужны везде», – рассказал заместитель главы администрации президента Республики Беларусь, председатель Белорусского союза юристов Валерий Мицкевич.

«Когда человека замечают руководители и коллеги, это очень важно. И еще больше мотивирует на следующие достижения», – отметил генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк.

В честь своего профессионального праздника адвокаты и нотариусы страны несколько дней давали бесплатные консультации.