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БЧ запускает новое мобильное приложение и снижает цены на электронные билеты

30.11.2019 12:44 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

БЧ запускает новое мобильное приложение и снижает цены на электронные билеты
Фото: Радислав Сафиуллин

Со 2 декабря 2019 года мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» будет доступно для бесплатного скачивания пользователям смартфонов и планшетов на платформах Android и iOS. Кроме того, пассажирам будет доступен обновленный раздел «Услуги пассажирам» на корпоративном сайте www.rw.by.

Особенностью раздела является возможность оформления проездных документов непосредственно при просмотре расписания без необходимости переключения на другие ресурсы. При этом доступно оформление электронных билетов без регистрации пользователя на сайте.

Сайт адаптирован для использования как на стационарных (десктопных), так и мобильных устройствах. Оба ресурса поддерживают русский, белорусский и английский языки. При этом в мобильном приложении язык интерфейса определяется настройками применяемого устройства, то есть автоматически использует тот язык, который повседневно применяет пользователь.

Дополнительным стимулом для использования новых ресурсов станет отмена с 1 декабря 2019 года комиссионного сбора при оформлении электронных билетов. То есть, электронный билет с электронной регистрацией будет обходиться пассажирам дешевле, чем при покупке в билетной кассе. В случае оформления билета без электронной регистрации или отказа от неё и обращении в билетную кассу для оформления билета на бланке с определенной степенью защиты с пассажира будет взиматься тариф, установленный Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

По материалам сата БЖД.

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Со 2 декабря 2019 года мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» будет доступно для бесплатного скачивания пользователям смартфонов и планшетов на
 
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