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В Ганцевичах прошел первый отборочный этап на конкурс красоты «Мисс Беларусь»

30.11.2019 12:15 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В Ганцевичах прошел первый отборочный этап на конкурс красоты «Мисс Беларусь»

Мероприятие состоялось 29 ноября в городском Доме культуры.

Для участия в отборочном туре заявки подали семь красавиц Ганцевщины.

В Ганцевичах прошел первый отборочный этап на конкурс красоты «Мисс Беларусь»
Екатерина Богатырева
В Ганцевичах прошел первый отборочный этап на конкурс красоты «Мисс Беларусь»
Анна Кирейчик
В Ганцевичах прошел первый отборочный этап на конкурс красоты «Мисс Беларусь»
Карина Мелех
В Ганцевичах прошел первый отборочный этап на конкурс красоты «Мисс Беларусь»
Дарья Ильюхина
В Ганцевичах прошел первый отборочный этап на конкурс красоты «Мисс Беларусь»
Виталина Хромова
В Ганцевичах прошел первый отборочный этап на конкурс красоты «Мисс Беларусь»
Алеся Кирейчик
В Ганцевичах прошел первый отборочный этап на конкурс красоты «Мисс Беларусь»
Анна Гулей
В Ганцевичах прошел первый отборочный этап на конкурс красоты «Мисс Беларусь»

Кроме того, в этот день прошли отборочные этапы на Национальный конкурс песни и поэзии «Маладзечна» и «Славянскі базар» в Витебске.

В Ганцевичах прошел первый отборочный этап на конкурс красоты «Мисс Беларусь»
В Ганцевичах прошел первый отборочный этап на конкурс красоты «Мисс Беларусь»
  • В Ганцевичах прошел первый отборочный этап на конкурс красоты «Мисс Беларусь»
В Ганцевичах прошел первый отборочный этап на конкурс красоты «Мисс Беларусь»
В Ганцевичах прошел первый отборочный этап на конкурс красоты «Мисс Беларусь»
В Ганцевичах прошел первый отборочный этап на конкурс красоты «Мисс Беларусь»
В Ганцевичах прошел первый отборочный этап на конкурс красоты «Мисс Беларусь»
В Ганцевичах прошел первый отборочный этап на конкурс красоты «Мисс Беларусь»
В Ганцевичах прошел первый отборочный этап на конкурс красоты «Мисс Беларусь»
В Ганцевичах прошел первый отборочный этап на конкурс красоты «Мисс Беларусь»
В Ганцевичах прошел первый отборочный этап на конкурс красоты «Мисс Беларусь»
В Ганцевичах прошел первый отборочный этап на конкурс красоты «Мисс Беларусь»
В Ганцевичах прошел первый отборочный этап на конкурс красоты «Мисс Беларусь»
В Ганцевичах прошел первый отборочный этап на конкурс красоты «Мисс Беларусь»

В состав комиссии вошли Виктор Супрун, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, Андрей Артеменко, директор филиала «Берестейский пекарь» Ганцевичский хлебозавод, Алина Федечко, преподаватель хореографического класса ГУО «Ганцевичская детская школа искусств», Иван Набешко, директор ООО»Супермайк», Николай Велесюк, старший инженер группы организации функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Ганцевичского РОЧС, Александр Занько, первый секретарь РК ОО «БРСМ», Ольга Быкович, директор ГУК «Ганцевичская районная клубная система», Ольга Куприяник, директор ГУК «Ганцевичская детская школа искусств», Виктор Богров, преподаватель ГУК «Ганцевичская детская школа искусств». 


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Теги: Витебск
 
 
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Мероприятие состоялось 29 ноября в городском Доме культуры. Для участия в отборочном туре заявки подали семь красавиц Ганцевщины. Кроме того,
 
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