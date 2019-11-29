В Ганцевичах прошел первый отборочный этап на конкурс красоты «Мисс Беларусь»

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)







Мероприятие состоялось 29 ноября в городском Доме культуры.

Для участия в отборочном туре заявки подали семь красавиц Ганцевщины.

Екатерина Богатырева



Анна Кирейчик

Карина Мелех



Дарья Ильюхина

Виталина Хромова

Алеся Кирейчик

Анна Гулей

Кроме того, в этот день прошли отборочные этапы на Национальный конкурс песни и поэзии «Маладзечна» и «Славянскі базар» в Витебске.









































В состав комиссии вошли Виктор Супрун, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, Андрей Артеменко, директор филиала «Берестейский пекарь» Ганцевичский хлебозавод, Алина Федечко, преподаватель хореографического класса ГУО «Ганцевичская детская школа искусств», Иван Набешко, директор ООО»Супермайк», Николай Велесюк, старший инженер группы организации функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Ганцевичского РОЧС, Александр Занько, первый секретарь РК ОО «БРСМ», Ольга Быкович, директор ГУК «Ганцевичская районная клубная система», Ольга Куприяник, директор ГУК «Ганцевичская детская школа искусств», Виктор Богров, преподаватель ГУК «Ганцевичская детская школа искусств».

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