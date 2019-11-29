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В Киеве взорвали отделение банка

30.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Киеве взорвали отделение банка

В отделении «Ощадбанка» на улице Энтузиастов в Киеве взорвали банкомат с помощью газо-воздушной смеси, сообщили в полиции Киева.

Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 ноября. Взрывной волной отнесло обломки, стеклянная витрина вылетела наружу. «В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Энтузиастов произошел взрыв. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинологи и взрывотехники. Работники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изъяли записи камер видеонаблюдения. В результате взрыва повреждена внутренняя отделка финансового учреждения», — говорится в сообщении полиции.

Согласно предварительным выводам специалистов и полицейских, злоумышленники взорвали банкомат с помощью газо-воздушной смеси. «Забрали кассеты с деньгами, сели в автомобиль и уехали. Сумма ущерба устанавливается», — добавили в полиции.

Следственный отдел Днепровского управления полиции начал уголовное производство по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

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В отделении «Ощадбанка» на улице Энтузиастов в Киеве взорвали банкомат с помощью газо-воздушной смеси, сообщили в полиции Киева. Инцидент произошел в ночь с 29 на 30...
 
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