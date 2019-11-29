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Беларусь и Молдова работают над снижением роуминговых тарифов сотовых операторов

30.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Беларусь и Молдова работают над снижением роуминговых тарифов сотовых операторов

Беларусь и Молдова договорились продолжить работу, направленную на снижение роуминговых тарифов сотовых операторов двух стран.

Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД по итогам встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Молдове Сергея Чичука с министром экономики и инфраструктуры Молдовы Анатолием Усатым.

Стороны подтвердили дружеский и конструктивный характер белорусско-молдавских отношений и выразили обоюдное намерение содействовать их дальнейшему укреплению.

Особый акцент на переговорах был сделан на активизации работы по подготовке намеченного для проведения в первом квартале 2020 года в Минске 20-го заседания межправительственной белорусско-молдавской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также на реализации совместных проектов в области промышленной кооперации, дорожного строительства, транспорта и сельского хозяйства.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Молдова договорились продолжить работу, направленную на снижение роуминговых тарифов сотовых операторов двух стран. Об этом сообщили БЕЛТА в...
 
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