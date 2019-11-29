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Беларусь и Молдова работают над снижением роуминговых тарифов сотовых операторов
30.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Беларусь и Молдова договорились продолжить работу, направленную на снижение роуминговых тарифов сотовых операторов двух стран.
Об этом
Стороны подтвердили дружеский и конструктивный характер белорусско-молдавских отношений и выразили обоюдное намерение содействовать их дальнейшему укреплению.
Особый акцент на переговорах был сделан на активизации работы по подготовке намеченного для проведения в первом квартале 2020 года в Минске 20-го заседания межправительственной белорусско-молдавской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также на реализации совместных проектов в области промышленной кооперации, дорожного строительства, транспорта и сельского хозяйства.
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Беларусь и Молдова договорились продолжить работу, направленную на снижение роуминговых тарифов сотовых операторов двух стран. Об этом сообщили БЕЛТА в...
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