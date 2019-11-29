Позвоните, вам помогут

Источник материала: Газета Авангард





Если вы находитесь в тяжелой жизненной ситуации и не видите из нее выхода, считаете, что жизнь закончилась, и не знаете, где искать помощи, звоните по номеру 8-0232-31-51-61 на «телефон доверия» Гомельской областной клинической психиатрической больницы или на республиканскую «Детскую телефонную линию» – 8-801-100-16-11. Также за помощью можно обратиться в Гомельский городской центр социального обслуживаниясемьи и детей, позвонив на короткий номер 170. Экстренную психологическую помощь в рабочие дни по номеру 8-0232-75-55-97 окажут в отделе общественного здоровья Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также в Буда-Кошелевской ЦРБ –

8-02336-7-66-44, 2-23-16.

Анонимно, круглосуточно, без выходных и перерывов вас выслушают, посоветуют, помогут.