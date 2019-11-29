﻿ Температурные рекорды побиты 29 ноября в Гродно, Волковыске и Пружанах. 21.by
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Температурные рекорды побиты 29 ноября в Гродно, Волковыске и Пружанах

30.11.2019 14:37 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Температурные рекорды побиты 29 ноября в Гродно, Волковыске, Пружанах и Ивацевичах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Температурные рекорды побиты 29 ноября в Гродно, Волковыске и Пружанах

Как отмечают синоптики, смещающийся по северу Европы атлантический циклон и его атмосферные фронты принесли в Беларусь тепло. Температурный фон повысился. В Гродно столбик термометра 29 ноября поднялся до отметки в 8,5 градуса тепла. Предыдущий рекорд для этого города был установлен в 2012 году и составлял плюс 7,4 градуса.

Температурные максимумы побиты и в Волковыске - 9,1 градуса тепла (ранее рекордом было плюс 7,6 градуса), Пружанах - 9,5 градуса выше нуля (плюс 7,5 градуса), Ивацевичах - 8,5 градуса тепла (плюс 8 градусов). Предыдущие рекордные показатели для этих населенных пунктов были установлены в 1978 году.

Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). Во второй половине дня на большей части территории страны на дорогах ожидается гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха днем составит от нуля до плюс 5 градусов, во второй половине дня понизится до 1-3 градусов мороза.

 
Теги: Гродно
 
 
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