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Туман, гололедица и до -7°С ожидается в Беларуси 1 декабря
30.11.2019 14:37 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Туман, гололедица и до 7 градусов мороза ожидается в Беларуси 1 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах пройдут небольшие осадки, в основном снег. Днем будет преимущественно без осадков. Местами ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется западный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, днем - от минус 4 до плюс 1 градуса.
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Туман, гололедица и до 7 градусов мороза ожидается в Беларуси 1 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
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