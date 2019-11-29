﻿ Туман, гололедица и до -7°С ожидается в Беларуси 1 декабря. 21.by
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Туман, гололедица и до -7°С ожидается в Беларуси 1 декабря

30.11.2019 14:37 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Туман, гололедица и до 7 градусов мороза ожидается в Беларуси 1 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Туман, гололедица и до -7°С ожидается в Беларуси 1 декабря

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах пройдут небольшие осадки, в основном снег. Днем будет преимущественно без осадков. Местами ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, днем - от минус 4 до плюс 1 градуса.

 
 
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  Туман, гололедица и до 7 градусов мороза ожидается в Беларуси 1 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
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