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В Дрогичинском районе из школы-интерната эвакуировали 87 учеников из-за возгорания в подвале
30.11.2019 14:37 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В спальном корпусе Антопольской вспомогательной школы-интерната в Дрогичинском районе сработала пожарная сигнализация, эвакуировали 87 учащихся, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении
Сообщение о сработавшей сигнализации поступило в Брестское областное УМЧС 29 ноября в 21.46. Сотрудники
Пострадавших и повреждений нет. Администрация до прибытия подразделений
Причина происшествия устанавливается.
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В спальном корпусе Антопольской вспомогательной школы-интерната в Дрогичинском районе сработала пожарная сигнализация, эвакуировали 87 учащихся, сообщили...
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