В Дрогичинском районе из школы-интерната эвакуировали 87 учеников из-за возгорания в подвале

Источник материала: Виртуальный Брест

В спальном корпусе Антопольской вспомогательной школы-интерната в Дрогичинском районе сработала пожарная сигнализация, эвакуировали 87 учащихся, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС .





Сообщение о сработавшей сигнализации поступило в Брестское областное УМЧС 29 ноября в 21.46. Сотрудники МЧС , прибыв на место, обнаружили незначительное задымление на первом этаже здания спального корпуса. Спасатели ликвидировали возгорание мусора в приямке подвала.





Пострадавших и повреждений нет. Администрация до прибытия подразделений МЧС эвакуировала 87 учащихся в возрасте от 6 до 18 лет.

Причина происшествия устанавливается.