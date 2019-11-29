﻿ В Дрогичинском районе из школы-интерната эвакуировали 87 учеников из-за возгорания в подвале. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Дрогичинском районе из школы-интерната эвакуировали 87 учеников из-за возгорания в подвале

30.11.2019 14:37 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В спальном корпусе Антопольской вспомогательной школы-интерната в Дрогичинском районе сработала пожарная сигнализация, эвакуировали 87 учащихся, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

В Дрогичинском районе из школы-интерната эвакуировали 87 учеников из-за возгорания в подвале

Сообщение о сработавшей сигнализации поступило в Брестское областное УМЧС 29 ноября в 21.46. Сотрудники МЧС, прибыв на место, обнаружили незначительное задымление на первом этаже здания спального корпуса. Спасатели ликвидировали возгорание мусора в приямке подвала.

В Дрогичинском районе из школы-интерната эвакуировали 87 учеников из-за возгорания в подвале

Пострадавших и повреждений нет. Администрация до прибытия подразделений МЧС эвакуировала 87 учащихся в возрасте от 6 до 18 лет.

Причина происшествия устанавливается.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В спальном корпусе Антопольской вспомогательной школы-интерната в Дрогичинском районе сработала пожарная сигнализация, эвакуировали 87 учащихся, сообщили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые выявили «бактериальное неравенство» богатых и бедных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика