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БГК имени Мешкова сыграет с "Виве" в Лиге чемпионов

30.11.2019 14:37 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сегодня проведет свой десятый матч на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БГК имени Мешкова сыграет с "Виве" в Лиге чемпионов

Чемпионы Беларуси в польском Кельце встретятся с местным "Виве", в составе которого играют белорусские гандболисты Артем Королек и Владислав Кулеш. Игра начнется в 17.00 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5. Интернет".

В стартовом поединке 10-го тура украинский "Мотор" добыл свою первую победу, обыграв в Запорожье португальский "Порту" со счетом 33:29. Белорусские легионеры запорожского клуба Максим Бабичев и Борис Пуховский забросили по 5 мячей.

Сегодня лидер группы В немецкий "Киль" примет на своей арене французский "Монпелье". Еще одна встреча состоится в воскресенье, 1 декабря: северомакедонский "Вардар" сыграет в Скопье с венгерским "Веспремом".

Турнирное положение в группе В сейчас таково: "Киль" - 14 очков (9 матчей), "Веспрем" - 12 (9), "Монпелье" - 11 (9), "Виве" - 10 (9), "Порту" - 10 (10), "Вардар" - 9 (9), БГК имени Мешкова - 4 (9), "Мотор" - 4 (10).

 
 
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  Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сегодня проведет свой десятый матч на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА. Чемпионы Беларуси...
 
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