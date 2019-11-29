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Под Молодечно микроавтобус Citroen врезался в МАЗ с 16 пассажирами

30.11.2019 14:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 30 ноября примерно в 8:20 в деревне Полочаны Молодечненского района столкнулись пассажирский МАЗ и микроавтобус. 

Как сообщает МВД Беларуси, 31-летний мужчина за рулём Citroen двигался по трассе Р56. На 15 км иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в рейсовый автобус Молодечно – Подлесная. 

Под Молодечно микроавтобус Citroen врезался в МАЗ с 16 пассажирами
Фото: Следственный комитет 

Водители получили травмы и были госпитализированы. В МАЗе находились 16 пассажиров. Они не пострадали и после аварии были доставлены к месту следования на другом автобусе. 

Под Молодечно микроавтобус Citroen врезался в МАЗ с 16 пассажирами
Фото: Следственный комитет 

Выясняются причины и обстоятельства ДТП. 

На неделе в Гродно столкнулись маршрутка и легковушка.

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. 30 ноября примерно в 8:20 в деревне Полочаны Молодечненского района столкнулись пассажирский МАЗ и микроавтобус.  Как сообщает МВД Беларуси,...
 
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