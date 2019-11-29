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Под Молодечно микроавтобус Citroen врезался в МАЗ с 16 пассажирами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 30 ноября примерно в 8:20 в деревне Полочаны Молодечненского района столкнулись пассажирский МАЗ и микроавтобус.
Как
Водители получили травмы и были госпитализированы. В МАЗе находились 16 пассажиров. Они не пострадали и после аварии были доставлены к месту следования на другом автобусе.
Выясняются причины и обстоятельства ДТП.
На неделе в Гродно столкнулись маршрутка и легковушка.
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Новости Беларуси. 30 ноября примерно в 8:20 в деревне Полочаны Молодечненского района столкнулись пассажирский МАЗ и микроавтобус. Как сообщает МВД Беларуси,...
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