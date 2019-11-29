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Следственный комитет выясняет обстоятельства падения строительного забора на женщину в Гродно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 29 ноября в Гродно на женщину упало временное строительное ограждение.
Как
Обстоятельства травмирования женщины устанавливаются. Место происшествия осмотрено, изъяты предметы и объекты, по которым будут проведены исследования.
Опрошены сотрудники организации, установившей ограждение. Также опрошены жильцы соседних домов и работники находящегося рядом с местом происшествия магазина.
Ведётся проверка.
Несколько недель назад в Бобруйске на работников одного из предприятий упал металлический стеллаж.
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Новости Беларуси. Вечером 29 ноября в Гродно на женщину упало временное строительное ограждение. Как сообщает Следственный комитет, 40-летняя местная жительница...
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