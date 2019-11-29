Цилинская: «У нас очень крутой трек. И полотно, и здание. Потому что часто это просто ангар какой-то, даже мало отапливаемый»

Источник материала: СТВ

Спортсменка высказала мнение в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Посещая другие страны, Вы обращаете внимание на их инфраструктуру, и насколько она в Беларуси соответствует нормам международным?

Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:

Да, в основном, на инфраструктуру трека. Или как трасса построена шоссейная, потому что нет времени совершенно. Ты приезжаешь, у тебя постоянно соревнования. Сначала ты к ним готовишься.

Причём, когда я была спортсменка, времени было больше, на самом деле. Но просто пока соревнования не закончились, отдыхала. А сейчас с тобой вся команда, и, вообще, расслабиться нет времени.

Вадим Щеглов:

А если говорить о велоинфраструктуре там и здесь?





Наталья Цилинская:

Нет, у нас очень крутой трек. И само полотно, и, в принципе, здание, в котором он находится. Потому что часто это просто ангар какой-то, даже мало отапливаемый. А у нас очень хороший. У людей есть свой трек.

И когда я гонялась, его не было. И даже нельзя было испытать этих эмоций, когда ты дома гоняешься. Так хотелось дома выиграть! Вы не представляете. Когда ты просто смотришь, как болеют за своих, вот так хотелось кайфануть!

И когда ты тренируешься дома, у тебя все условия, ты своя, здесь тебе не приходится изобретать велосипед.