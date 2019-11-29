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Цилинская: «У нас очень крутой трек. И полотно, и здание. Потому что часто это просто ангар какой-то, даже мало отапливаемый»

30.11.2019 14:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Спортсменка высказала мнение в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Посещая другие страны, Вы обращаете внимание на их инфраструктуру, и насколько она в Беларуси соответствует нормам международным?

Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
Да, в основном, на инфраструктуру трека. Или как трасса построена шоссейная, потому что нет времени совершенно. Ты приезжаешь, у тебя постоянно соревнования. Сначала ты к ним готовишься.

Причём, когда я была спортсменка, времени было больше, на самом деле. Но просто пока соревнования не закончились, отдыхала. А сейчас с тобой вся команда, и, вообще, расслабиться нет времени.

Вадим Щеглов:
А если говорить о велоинфраструктуре там и здесь?

Цилинская: «У нас очень крутой трек. И полотно, и здание. Потому что часто это просто ангар какой-то, даже мало отапливаемый»

Наталья Цилинская:
Нет, у нас очень крутой трек. И само полотно, и, в принципе, здание, в котором он находится. Потому что часто это просто ангар какой-то, даже мало отапливаемый. А у нас очень хороший. У людей есть свой трек.

И когда я гонялась, его не было. И даже нельзя было испытать этих эмоций, когда ты дома гоняешься. Так хотелось дома выиграть! Вы не представляете. Когда ты просто смотришь, как болеют за своих, вот так хотелось кайфануть!  

И когда ты тренируешься дома, у тебя все условия, ты своя, здесь тебе не приходится изобретать велосипед.

Люди в материале: Наталья Цилинская
 
 
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Спортсменка высказала мнение в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Посещая другие страны, Вы обращаете внимание на их инфраструктуру, и насколько она в...
 
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