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Цилинская: «У нас очень крутой трек. И полотно, и здание. Потому что часто это просто ангар какой-то, даже мало отапливаемый»
Источник материала: СТВ
Спортсменка высказала мнение в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
Вадим Щеглов:
Наталья Цилинская:
И когда ты тренируешься дома, у тебя все условия, ты своя, здесь тебе не приходится изобретать велосипед.
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Цилинская: «У нас очень крутой трек. И полотно, и здание. Потому что часто это просто ангар какой-то, даже мало отапливаемый»
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