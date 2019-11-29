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В Новой Зеландии мужчинам с ВИЧ разрешили стать донорами спермы

30.11.2019 13:59 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Отличные новости, господа! В Новой Зеландии открыли первый в мире спермобанк Sperm Positive для ВИЧ-положительных доноров, пишет BBC. Центр запустили ко всемирному дню борьбы со СПИДом (его отмечают 1 декабря), чтобы помочь в борьбе против стигматизации заболевания.

Уже трое ВИЧ-положительных мужчин стали донорами Sperm Positive. Один из них – новозеландец Дэмиен Рул-Нил, у которого диагностировали ВИЧ около 20 лет назад. Дэмиен рассказал, что благодаря современной медицине у ВИЧ-положительных людей тоже могут быть здоровые дети. Собственно, сам Дэмиен женат и уже воспитал двоих детей, а сейчас нянчится с тремя внуками. 

А ВИЧ точно не будет передаваться женщинам? 

В СМИ пишут, что Sperm Positive работает с донорами, в чьей крови настолько низкие концентрации вируса, что болезнь не передаётся через половой акт или при рождении детей. Этот факт доказывают данные организации UNAIDS – последние двадцать лет лечение ВИЧ удемонстрирует высокую эффективность по снижению передачи вируса. 

Однако ВИЧ всё ещё является глобальной проблемой здравоохранения. В 2018 году в мире насчитывалось 38 миллионов человек с ВИЧ или СПИДом, но только 62% получали должное лечение.

Фото обложки: Sean Mundy

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Отличные новости, господа! В Новой Зеландии открыли первый в мире спермобанк Sperm Positive для ВИЧ-положительных доноров, пишет BBC. Центр запустили ко всемирному дню...
 
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