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В Новой Зеландии мужчинам с ВИЧ разрешили стать донорами спермы
Источник материала: KYKY>
Отличные новости, господа! В Новой Зеландии открыли первый в мире спермобанк Sperm Positive для ВИЧ-положительных доноров,
Уже трое ВИЧ-положительных мужчин стали донорами Sperm Positive. Один из них – новозеландец Дэмиен Рул-Нил, у которого диагностировали ВИЧ около 20 лет назад. Дэмиен
А ВИЧ точно не будет передаваться женщинам?
В СМИ пишут, что Sperm Positive работает с донорами, в чьей крови настолько низкие концентрации вируса, что болезнь не передаётся через половой акт или при рождении детей. Этот факт доказывают
Однако ВИЧ всё ещё является глобальной проблемой здравоохранения. В 2018 году в мире насчитывалось 38 миллионов человек с ВИЧ или СПИДом, но только 62% получали должное лечение.
Фото обложки: Sean Mundy
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