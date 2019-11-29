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Ученые выявили «бактериальное неравенство» богатых и бедных

30.11.2019 14:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Ученые выявили «бактериальное неравенство» богатых и бедных

Американские биологи задумались о введении «права на здоровую микрофлору», которым должны быть наделены люди вне зависимости от принадлежности к разным социальным группам.

Ученые и медики призывают внимательнее относиться к микрофлоре, стимулируя здоровое развитие микробов за счет правильного питания, сна и так далее. А новая статья, опубликованная в журнале PLOS Biology, обращает внимание на еще один важнейший фактор, влияющий на состояние микрофлоры, а вместе с тем и организма в целом, — социальное неравенство.

Профессор Университета штата Мэн Сюзанна Айшек (Suzanne Ishaq) и ее коллеги указывают, что огромное воздействие на бактериальное население оказывает образ жизни, включая диету, обстановку в доме и на рабочем месте, доступ к хорошему и своевременному медицинскому обслуживанию и прочее. Более того, младенцу микрофлора передается от матери, так она становится — до определенной степени — «наследуемой», пишет naked-science.ru.

Ученые заключают, что в результате некоторые люди автоматически, самим фактом своего рождения и развития в обеспеченной семье получают доступ к «лучшей микрофлоре», а с нею — ко всем ее преимуществам. Такой разрыв поддерживается и в дальнейшем: некачественный уход, недостаток внимания, однообразная пища у бедных групп ведут к формированию и поддержанию нездоровой микрофлоры на протяжении всей жизни.

На такое «микробное неравенство» профессор Айшек обратила внимание около полугода назад и с тех пор изучала его при поддержке команды студентов, ставших соавторами новой работы. Они рассмотрели проблему с различных сторон, придя к выводу о необходимости введения «права на здоровую микрофлору». Такое право должно стать таким же понятным и общедоступным для всех, как право на чистую воду, воздух или общественную безопасность, — без различия по уровню дохода. По крайней мере, теоретически.

 
 
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Американские биологи задумались о введении «права на здоровую микрофлору», которым должны быть наделены люди вне зависимости от принадлежности к разным...
 
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