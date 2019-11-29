|
Белорусское посольство в РФ: слова Семашко вырваны из контекста
Источник материала: Партизан
Пресс-секретарь белорусского посольства в России Олег Мазура в комментарии nn.by
Владимир Семашко / ТАСС
В пятницу посол Беларуси в России присутствовал на ХIV международной конференции "Евразийская экономическая интеграция" в Москве. Там он и прокомментировал процесс согласования "дорожных карт" по дальнейшей интеграции Беларусью и Россией. Семашко упомянул о задаче "создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением".
Однако Мазура убежден, что Владимир Семашко говорил о другом. "Если внимательно послушать запись, то можно услышать, что посол делает отсылку к союзному договору, где все то, что он сказал, непосредственно определено, — говорит пресс-секретарь. — Поэтому комментарии здесь излишни".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь белорусского посольства в России Олег Мазура в комментарии nn.by заявил, что слова Владимира Семашко о общем парламенте, правительстве РБ и РФ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)