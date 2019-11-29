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Белорусское посольство в РФ: слова Семашко вырваны из контекста

30.11.2019 14:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь белорусского посольства в России Олег Мазура в комментарии nn.by заявил, что слова Владимира Семашко о общем парламенте, правительстве РБ и РФ вырваны из контекста.


Владимир Семашко / ТАСС

 В пятницу посол Беларуси в России присутствовал на ХIV международной конференции "Евразийская экономическая интеграция" в Москве. Там он и прокомментировал процесс согласования "дорожных карт" по дальнейшей интеграции Беларусью и Россией. Семашко упомянул о задаче "создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением".

Однако Мазура убежден, что Владимир Семашко говорил о другом. "Если внимательно послушать запись, то можно услышать, что посол делает отсылку к союзному договору, где все то, что он сказал, непосредственно определено, — говорит пресс-секретарь. — Поэтому комментарии здесь излишни".
 
 
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Пресс-секретарь белорусского посольства в России Олег Мазура в комментарии nn.by заявил, что слова Владимира Семашко о общем парламенте, правительстве РБ и РФ...
 
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