Меморандум подписали председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов, председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин, посол Беларуси в России Владимир Семашко, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.





ЕАБР намерен профинансировать ускоренную замену 5 тыс. лифтов в многоквартирных домах. На первом этапе в 2020 году банк собирается выделить 10 млрд российских рублей на условиях беспроцентной рассрочки оплаты на срок до 60 месяцев и без удорожания для собственников квартир.





Как отметил Владимир Семашко, участие в реализации инвестиционного проекта позволит "Могилевлифтмашу" получить дополнительные заказы на российском рынке. В 2018 году предприятие выпустило более 14 тыс. лифтов. В 2019-м "Могилевлифтмаш" открыл в России три совместных лифтостроительных предприятия. ПО "МЛМ Воздухотехника" (Москва), "МЛМ Невский Лифт" (Санкт-Петербург), ПО "НЛМ" (Московская область) также смогут принять участие в программе ускоренной замены лифтов жилфонда РФ.





Евразийский банк развития - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.



