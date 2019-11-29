МЧС напоминает, как правильно топить печь, чтобы не сгореть

Источник материала: Полымя





Как только усиливается мороз, начинает увеличиваться и число «печных» возгораний. Зимой пожары чаще всего случаются из-за перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, выпадения из топки или зольника горящих углей, а также из-за применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. Чтобы свести к минимуму риск пожара, топите печь правильно.

Рекомендуется топить печь не один раз длительное время, а два–три раза в день не более полутора часов и с перерывами.

Не растапливайте печь бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями. Не используйте дрова, не вмещающиеся в топку: по ним огонь может выйти наружу.

Ни в коем случае нельзя топить печи с открытыми дверцами, оставлять их без присмотра, а также поручать следить за топящимися печами детям. Нельзя сушить и хранить на печах горючие предметы, такие как одежда, а тем более топливо.

Чтобы не рисковать жизнью и здоровьем, топить печь нужно прекращать не позднее, чем за 2 часа до отхода ко сну. Заслонку печи следует закрывать не до конца (лучше оставлять слегка приоткрытой) и только после исчезновения синих огоньков над углями. Рекомендуется также проверить кочергой, остались ли внутри печи несгоревшие головни. Их лучше затушить или подождать, когда они полностью прогорят.

Золу и шлак следует ссыпать в специально отведенное место, расположенное на расстоянии не менее 15 метров от сгораемых строений. Лучше всего для этого использовать закрывающуюся металлическую бочку. Ни в коем случае нельзя рассыпать неостывшую золу по участку.

Внимательно следите за состоянием своих печей и соблюдайте правила пожарной безопасности!

Кореличский РОЧС