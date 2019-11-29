ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МЧС напоминает, как правильно топить печь, чтобы не сгореть

30.11.2019 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

МЧС напоминает, как правильно топить печь, чтобы не сгореть

Как только усиливается мороз, начинает увеличиваться и число «печных» возгораний. Зимой пожары чаще всего случаются из-за перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, выпадения из топки или зольника горящих углей, а также из-за применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. Чтобы свести к минимуму риск пожара, топите печь правильно.

Рекомендуется топить печь не один раз длительное время, а два–три раза в день не более полутора часов и с перерывами.

Не растапливайте печь бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями. Не используйте дрова, не вмещающиеся в топку: по ним огонь может выйти наружу.

Ни в коем случае нельзя топить печи с открытыми дверцами, оставлять их без присмотра, а также поручать следить за топящимися печами детям. Нельзя сушить и хранить на печах горючие предметы, такие как одежда, а тем более топливо.

Чтобы не рисковать жизнью и здоровьем, топить печь нужно прекращать не позднее, чем за 2 часа до отхода ко сну. Заслонку печи следует закрывать не до конца (лучше оставлять слегка приоткрытой) и только после исчезновения синих огоньков над углями. Рекомендуется также проверить кочергой, остались ли внутри печи несгоревшие головни. Их лучше затушить или подождать, когда они полностью прогорят.

Золу и шлак следует ссыпать в специально отведенное место, расположенное на расстоянии не менее 15 метров от сгораемых строений. Лучше всего для этого использовать закрывающуюся металлическую бочку. Ни в коем случае нельзя рассыпать неостывшую золу по участку.

Внимательно следите за состоянием своих печей и соблюдайте правила пожарной безопасности!

Кореличский РОЧС

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как только усиливается мороз, начинает увеличиваться и число «печных» возгораний. Зимой пожары чаще всего случаются из-за перекала печей, появления в
 
Новости дня
Новости разные
 
Жители Минска в «черную пятницу» купили миллионы товаров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женские сумки майкл корс в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика