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Не знаете, чем заняться в выходные? Мы с польскими учеными советуем — здоровьем и цигуном! (+видеозарядка)

30.11.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Цигун — это древняя форма упражнений, основанная на движении, дыхании и медитации. В нескольких исследованиях сообщалось, что цигун также может влиять на экспрессию генов в разных клетках. Ученые провели исследование и доказали, что тренировка цигун может уменьшить экспрессию провоспалительных молекул и увеличить экспрессию противовоспалительных.

Не знаете, чем заняться в выходные? Мы с польскими учеными советуем — здоровьем и цигуном! (+видеозарядка)

Согласно многочисленным исследованиям, хроническое воспаление играет огромную роль в развитии различных заболеваний. Длительное присутствие воспалительных клеток в артериях способствует образованию бляшек. Они образовывают тромбы, что может вызвать сердечный приступ и инсульт. Хроническое воспаление способствует необратимому повреждению ДНК, которое может привести к развитию рака.

Цигун способствует экспрессии противовоспалительных генов и подавляет экспрессию провоспалительных генов.

Ученые провели эксперимент в школе боевых искусств в Польше. Участники исследования прошли четырехдневное обучение практике цигун.

Исследователи обнаружили, что тренировка цигун значительно снижала экспрессию мРНК NF- k B и CCL2, но увеличивала экспрессию IL-10, HSF1 и HSPA1A.

«NF- k B или ядерный фактор-каппа-активатор легкой цепи активированных B-клеток является транскрипционным фактором, который индуцирует экспрессию провоспалительных генов. Между тем, CCL2 является сигнальным белком, который привлекает иммунные клетки, такие как PMBC, к месту воспаления.Интерлейкин-10 (IL-10) является сигнальной молекулой противовоспалительных клеток, в то время как HSF1 является фактором транскрипции белков теплового шока, таких как HSPA1A. Белки теплового шока оказывают иммунорегулирующее действие и могут даже обеспечить защиту от воспаления», — пишет издание Health.News.

 
 
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Цигун — это древняя форма упражнений, основанная на движении, дыхании и медитации. В нескольких исследованиях сообщалось, что цигун также может
 
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