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Как поменяются критерии оценки действий правоохранительных органов? (+видео)

30.11.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Как поменяются критерии оценки действий правоохранительных органов? (+видео)

Статистика правоохранительных органов базируется на количественных показателях. На недавнем совещании с представителями силовых структур Президент поручил изменить этот подход.

На вопрос о том, что именно необходимо поменять, в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ ответил Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований, заместитель председателя ЦИК Беларуси: «Для того чтобы оценить эффективность борьбы с наркоторговлей и распространением наркотиков, нужно менять эти критерии. Во главе должны стоять критерии, связанные с уменьшением угроз наркобизнеса, какое идёт вовлечение несовершеннолетних, сколько у нас смертей от наркозависимостей. Не сколько распространителей выявлено, а сколько ликвидировано каналов поставки наркотиков в нашей стране, сколько ликвидировано лабораторий. Необходимы такие критерии, которые должны показать эффективность предупредительной борьбы».

Источник: ОНТ

 
 
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Статистика правоохранительных органов базируется на количественных показателях. На недавнем совещании с представителями силовых структур Президент поручил...
 
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