Volkswagen: покупателю передан стотысячный экземпляр e-Golf

Источник материала: Tut.by

На «Стеклянной мануфактуре» Volkswagen в Дрездене покупателю был передан стотысячный хэтчбек e-Golf. Электрическая версия Golf появилась на рынке в 2014 году и стала вторым электромобилем Volkswagen после e-Up!, дебютировавшего годом ранее.





Юбилейный e-Golf в белом цвете Pure White был передан Майку Джэде из Ландольфсхаузена, для которого была также организована экскурсия по заводу, на котором до 2016 года выпускался седан Phaeton.





Производство e-Golf началось в Вольфсбурге в 2014 году, а два с половиной года назад модель начали также производить и на предприятии в Дрездене. С января по октябрь текущего года покупателям было передано около 27 900 единиц e-Golf, при этом продажи за 2018 год в общей сложности составили 24 800 электрокаров. Оснащен хэтчбек 136-сильным электродвигателем, а пробег на одной зарядке достигает 230 км (по циклу WLTP).

Функции «Стеклянной мануфактуры» как сборочной площадки планируется расширить, при этом особый акцент будет сделан на электромобилях — следующей осенью здесь будет запущена линия по выпуску ID.3 , серийное производство которого началось в Цвиккау в ноябре.