Светлаков рассказал о вырезанных из КВН шутках

Источник материала: Tut.by

Из юмористической игры КВН вырезают шутки, сообщил артист Сергей Светлаков в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале».



Кадр: Первый канал

Так, по словам Светлакова, в один из выпусков не попала шутка про Юлия Гусмана: он поставил плохую оценку команде Светлакова, после чего тот спустился к нему, изображая героя шоу «Наша Russia», и назвал залу адрес отеля члена жюри, пожелав ему «хорошего уральского вечера».

Ведущий Иван Ургант в свою очередь спросил, стоит ли рассказывать вырезанную из одного эфира шутку в другом на том же канале. Он также удивился, почему команда Светлакова «Уральские пельмени» заняла в КВН не первое место, а второе, на что артист ответил, что это было «соломоново решение».

По словам Светлакова, большая часть шуток проходит в эфир, когда руководитель и ведущий КВН Александр Масляков приезжает на игру без своей супруги — режиссера Светланы Масляковой, занимающейся цензурой в юмористическом шоу. Если бы она посетила выступление в Екатеринбурге, то шутку про «оторванную ногу Маслякова» также бы вырезали, добавил артист.

РБК направил запрос в пресс-службу «Александр Масляков и Компания» (АМиК, объединению принадлежит КВН).

Ранее продюсер и телеведущий Сергей Светлаков в интервью РБК назвал цензуру причиной закрытия программы «Прожекторперисхилтон», которая выходила на «Первом канале» в 2008—2012 годы. По словам артиста, помешал предлагаемый телеканалом формат, в котором нельзя было обсуждать некоторые темы. «Первый канал» в свою очередь заявил, что программу закрыли из-за контракта ведущего с другим каналом, и посоветовал Светлакову «не изображать Герцена».