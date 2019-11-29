В Китае фермер пообещал 300 свиней тому, кто женится на его дочери

Источник материала: Новости Волковыска

В Китае фермер из провинции Хэнань пообещал минимум 300 свиней тому, кто женится на его дочери. Об этом сообщает информационный портал World of buzz.

Отмечается, что отец семейства придумал довольно необычный выход из ситуации. Фермер предлагает отдать 300 свиней тому мужчине, который женится на его дочери. При этом "будущий муж" должен поспособствовать тому, чтобы девушка занялась чем-то более "благородным".

С растущими ценами на свиней в Китае Чжиюань считается женщиной с большими перспективами.





На фото: 24-летняя Чжан Чжиюань из провинции Хэнань (Китай)

Три года назад Чжан Чжиюань окончила университет и вернулась в родной город, чтобы работать на семейной ферме и вырастить 2 тыс. черных свиней. Ежедневно девушка кормит животных, убирает в свинарнике и продает мясо на рынке.

«Людям кажется, что растить свиней – недостойная работа, на которой не нужно прикладывать особых усилий. Это не так. В своем деле я применяю знания, полученные в университете», – подчеркнула китаянка.

Сама Чжан довольна своей работой, однако ее семья считает, что девушка с высшим образованием должна жить в большом городе и иметь хорошую работу. Тем не менее девушка намерена остаться и помогать родителям справляться с хозяйством.

К будущему жениху Чжиюань не предъявляет высоких требований. Для нее достаточно, чтобы мужчина мог поднять предмет весом хотя бы в половину свиньи. Несмотря на опасения отца, девушка не обделена вниманием противоположного пола и получает «уйму признаний в любви».