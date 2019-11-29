|
Кубок мира по биатлону начинается с супермикста. Онлайн
Источник материала: Tut.by
Кубок мира по биатлону начинается сегодня с двух эстафет в Эстерсунде. Сперва смешанные пары выступят в супермиксте.
Белорусскую команду сегодня представят Анна Сола и Никита Лобастов. Главные фавориты выставили следующие дуэты:
Норвегия: Ройзеланд, Кристиансен.
Австрия: Хаузер, Ю. Эберхард.
Италия: Санфилиппо, Бормолини.
Франция: Симон, Дестье.
Швеция: Оберг, Самуэльссон.
Германия: Пройс, Лессер.
Россия: Воронина, Елисеев.
США: Данкли, Догерти.
Всего на старт выйдет 26 команд.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кубок мира по биатлону начинается сегодня с двух эстафет в Эстерсунде. Сперва смешанные пары выступят в супермиксте.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)