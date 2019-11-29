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Кубок мира по биатлону начинается с супермикста. Онлайн

30.11.2019 15:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кубок мира по биатлону начинается сегодня с двух эстафет в Эстерсунде. Сперва смешанные пары выступят в супермиксте.


Фото: Дарья Бурякина

Белорусскую команду сегодня представят Анна Сола и Никита Лобастов. Главные фавориты выставили следующие дуэты:

Норвегия: Ройзеланд, Кристиансен.

Австрия: Хаузер, Ю. Эберхард.

Италия: Санфилиппо, Бормолини.

Франция: Симон, Дестье.

Швеция: Оберг, Самуэльссон.

Германия: Пройс, Лессер.

Россия: Воронина, Елисеев.

США: Данкли, Догерти.

Всего на старт выйдет 26 команд.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Кубок мира по биатлону начинается сегодня с двух эстафет в Эстерсунде. Сперва смешанные пары выступят в супермиксте.
 
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