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Белорусская IT-компания Synesis обвинила стартап в мошенничестве. Рассказываем, почему

30.11.2019 15:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несколько дней назад на TJournal появился пост от белорусской IT-компании Synesis: она вложилась в разработку стартапа Aleph Digital, который якобы придумал революционный способ компрессии — почти как в сериале «Кремниевая долина», но не получила работающий продукт. При этом вторая сторона рассказывает другую версию событий. Кратко пересказываем эту запутанную историю.


Слева направо: Николай Птицын (управляющий партнер Synesis), Кирилл Санчаров (сооснователь Aleph Digital) и Александр Шатров (сооснователь Synesis). Источник: intel.com

Что случилось?

Synesis — крупная российско-белорусская компания, которая специализируется на SaaS-разработках (B2G и B2B). Как рассказывается в посте на TJournal, в марте в Synesis обратился «молодой гений», сооснователь Aleph Digital Кирилл Санчаров, который «убедил руководство в существовании революционного алгоритма сжатия данных и попросил финансирование». Требовалась лишь его адаптация под ключевой BigData-продукт компании и бизнес-экспертиза Synesis для дальнейшего развития разработки. И, конечно, некоторое финансирование.

Но теперь Synesis пришел к выводу, что потратил «около полугода на работу с заведомо неработающей технологией.

«Мы считаем, что Кирилл Санчаров — серийный авантюрист и мошенник в сфере ИТ, успешно тиражирующий схему привлечения инвестиций в «прорывную» технологию компрессии. «Выдающиеся» результаты, в области «сжатия» несжимаемых файлов были получены им при помощи приложений-обманок. Исходный код является обфускацией существующих алгоритмов — например, семейства PAQ», — утверждает Николай Птицын, управляющий партнер Synesis, к.т.н в области Теории Информации

По словам представителей компании, эксперты Synesis смогли выявить, что они представляют собой упрощенные либо переписанные версии алгоритмов известного семейства PAQ с открытыми «исходниками» и лицензией GNU GPL. Исполняемые же файлы были сопоставимы по времени работы и степени сжатия со свободно доступными архиваторами (PAQ-paq8pxd, ZPAQ).

«По нашему мнению, приложения-обманки Aleph имитируют сжатие информации различными способами, например, путем скрытой записи исходных файлов на локальном диске или в облаке. Раскрытие этой схемы затянулось из-за бесконечного затягивания передачи исполняемого и исходного кодов на тестирование нашим экспертам. В течение месяцев «фаундер» откладывал передачу материалов под предлогом риска утечки технологии, «обучением» в МФТИ, проблем со здоровьем или преследованием со стороны третьих лиц», — отмечает Николай Птицын.

Также в посте утверждается, что еще в 2016-м с Санчаровым столкнулся Антон Пчелинцев, сооснователь проектов в сфере eSports и ML. Теперь Антон считает, что «идея изначально была ориентирована на создание не гениального продукта, а блестящей схемы «развода» инвесторов».

Рассказ заканчивается тем, что «в связи с подозрением в совершении правонарушения (преступления) в отношении Кирилла Санчарова и его партнеров уже запущено расследование и проводится поиск других пострадавших».

Что говорит вторая сторона?

Портал dev.by обратился к Кириллу Санчарову, чтобы выяснить мнение второй стороны. Парень рассказал, что ему 24 года, он родом из Волгоградской области. Вуз он не оканчивал и программировать учился «на примерах». До начала работы над Aleph работал в даркнете.

По версии Кирилла, команда Synesis неоднократно пыталась украсть разраотку Aleph Digital, а разрыв компания «инициировала после очередной неудачной попытки». Стартапер утверждает, что 17 октября Synesis и Aleph Digital объявили о прекращении сотрудничества по соглашению сторон.

На вопрос, сколько Synesis вложили в стартап, Кирилл ответил, что «меньше 1%, может, около 120 тысяч долларов», добавив, что «мы только сидели в их офисе и получали от них зарплаты. И потом, мы заключили соглашение, что компенсируем им все понесенные затраты».

Также Кирилл рассказал, что причина конфликта в том, что компания «лезла во внутренние дела проекта, хотя мы договаривались об обратном» и требовала у них исходный код. Стартаперы отказались и в октябре «подписали соглашение о том, что мы в течение пяти месяцев выплачиваем им 350 тысяч долларов, забираем себе их долю, и они больше ни на что не претендуют». А затем на них якобы напали.

— Мы сидели в офисе на Платонова. В Synesis был званый ужин, и туда приехали два товарища из Москвы, с которыми мы раньше работали, а потом расстались, потому что они себя скомпрометировали. Когда мы выходили из офиса, они на нас напали. На меня, на мою девушку, ее маму. Они подбежали и пытались вырвать сумку с ноутбуком. Но мы от них отбились и уехали, — говорит Кирилл. — Через пару дней мы всей командой, все шесть человек, свалили из Минска.

На вопрос, о чем же заявление, которое Synesis подала в милицию, Кирилл ответил:

— Что якобы мы работали у них, потом взяли ноутбук и сбежали с интеллектуальной собственностью компании. Хотя у нас есть бумаги, что всего этого не было.

Стартапер также прокомментировал утверждение, что «приложения-обманки Aleph имитируют сжатие информации различными способами, например, путем скрытой записи исходных файлов на локальном диске или в облаке…».

— Тут очень просто. У нас есть система, которая занимается безопасностью кода. Когда срабатывает маркер, то людям высылается обновление. Когда кто-то пытается вскрыть или сделать реверс-инжиниринг, мы меняем данные на другие. Они месяц пытались вскрыть то, что не работает. А мы за этим всем наблюдали в реал-тайме, — заявил он.

dev.by попросил прокомментировать эту сделку Дмитрия Дубограева, управляющего партнера юридической фирмы femida.us (США). Юрист пояснил, что для работу над проектом Synesis и Кирилл Санчаров создали совместную компанию в США, в которой Санчаров владел 80% акций. Интеллектуальные права на разработку были переданы именно в эту компанию. «При благоприятном развитии проекта у Synesis было лишь право опциона с равным партнерством (50%-50%). Из этого становится очевидным, что о краже технологии речи идти не может даже в теории. По факту же Санчаров передал Synesis права «на воздух», поскольку ни одно из обязательств Санчарова по договору так и не было выполнено», — сказал Дмитрий.

Полную историю можно прочитать здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Запутанная история, где стороны обвиняют друг друга в мошенничестве и нападении.
 
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