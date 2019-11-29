В Гродненском районе настоящая война развернулась между соседями из-за коров

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Прямые телефонные линии прошли 30 ноября по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Это способ решить возникающие у людей проблемные вопросы без лишней волокиты. Так, например, настоящая война между соседями развернулась в деревне Мостки Гродненского района. Причиной раздора стали 12 коров, которых содержит одна из семей.





Местные жители жалуются на неприятный запах и вытоптанные поля. Владелица животных и рада бы не мешать соседям, вот только диалог с местной властью не выстраивается.





Людмила Коженевская, жительница деревни Мостки:

Дайте мне пастбище в какой-то доступности, чтоб недалеко, чтобы было мне видно это пастбище, чтобы я видела своих животных.





Елена Андрусевич, председатель Озёрского сельского исполнительного комитета:

Мы всё посмотрели, всё, что можно. И ничем мы ей в данной ситуации помочь не можем. Только вот она должна открывать крестьянское фермерское хозяйство.











Людмила Коженевская:

Занимаюсь я подсобным хозяйством так-сяк. А когда я буду юрлицо, ко мне приедет санстанция, ко мне приедет землеустроитель, ко мне приедет архитектура и дадут такие штрафы, что, боюсь, тут же мне придётся и закрыть это фермерское хозяйство.







Между тем, ситуация в деревне накаляется. Людмила показывает десятки штрафов и предписаний – соседи то и дело вызывают на неё различные службы. Здесь же письма от местной власти. Пишут, что решить проблемы с землёй поможет только открытие фермерского хозяйства. А у женщины больше вопросов, чем ответов.