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В Гродненском районе настоящая война развернулась между соседями из-за коров
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Прямые телефонные линии прошли 30 ноября по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это способ решить возникающие у людей проблемные вопросы без лишней волокиты. Так, например, настоящая война между соседями развернулась в деревне Мостки Гродненского района. Причиной раздора стали 12 коров, которых содержит одна из семей.
Местные жители жалуются на неприятный запах и вытоптанные поля. Владелица животных и рада бы не мешать соседям, вот только диалог с местной властью не выстраивается.
Людмила Коженевская, жительница деревни Мостки:
Елена Андрусевич, председатель Озёрского сельского исполнительного комитета:
Людмила Коженевская:
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Новости Беларуси. Прямые телефонные линии прошли 30 ноября по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это способ решить возникающие у людей...
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