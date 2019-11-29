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«Кровь, разбитый самолёт, сложенные крылья – это была жуткая картина». Очевидцы об авиакатастрофе под Минском в 1985 году
Источник материала: СТВ
1 февраля 1985 года один из рейсов в Ленинград стал роковым для более полусотни человек, рассказали в одной из серий документального цикла
Леонид Востриков, житель д. Нежевка:
7:53. Рейс Минск-Ленинград авиакомпании «Аэрофлот» готовится ко взлёту. Синоптики рапортуют: за бортом -2 и мокрый снег. Экипаж Ту-134 получает «добро» и взлетает. Но уже через несколько секунд на высоте чуть менее 50 метров отключается двигатель. Почти сразу же замолкает второй.
Самолет развалился на несколько частей. Синим пламенем пылал нос и середина лайнера. Официальное количество погибших – 58 из 80 находившихся на борту. Тех, кому повезло уцелеть, выбросило из фюзеляжа. Остальные сгорели заживо.
Александра Сенькова, бортпроводник (1961-1981 гг.):
Ту-134 упал в десяти километрах от аэропорта, рядом с деревней Нежевка. Спасатели добрались до обломков только спустя три часа. Сугробы по колено и ненастная погода свели шансы выжить на «нет».
Леонид Востриков:
Официальная причина аварии – отказ двигателей из-за попавшего в них льда. Но как именно он там оказался? Ответ на этот вопрос долгих 4 года буду искать и в Москве, и в Минске. Белорусские авиаторы утверждали: всему виной конструкторская недоработка.
Анатолий Шароваров:
И пока в высоких кабинетах до хрипа спорили, кто же виноват, люди оплакивали своих близких. Для 55 пассажиров и 3 членов экипажа полёт стал последним.
Леонид Востриков:
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«Кровь, разбитый самолёт, сложенные крылья – это была жуткая картина». Очевидцы об авиакатастрофе под Минском в 1985 году
1 февраля 1985 года один из рейсов в Ленинград стал роковым для более полусотни человек, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси». ...
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