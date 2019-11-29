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«Кровь, разбитый самолёт, сложенные крылья – это была жуткая картина». Очевидцы об авиакатастрофе под Минском в 1985 году

30.11.2019 15:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

1 февраля 1985 года один из рейсов в Ленинград стал роковым для более полусотни человек, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».

 «Кровь, разбитый самолёт, сложенные крылья – это была жуткая картина». Очевидцы об авиакатастрофе под Минском в 1985 году

Леонид Востриков, житель д. Нежевка:
С той стороны поднялся и заходил по кругу, выравнивался и должен был пойти в эту сторону, на Ленинград. И вот там, над деревней нашей, он уже горел.

7:53. Рейс Минск-Ленинград авиакомпании «Аэрофлот» готовится ко взлёту. Синоптики рапортуют: за бортом -2 и мокрый снег. Экипаж Ту-134 получает «добро» и взлетает. Но уже через несколько секунд на высоте чуть менее 50 метров отключается двигатель. Почти сразу же замолкает второй.

Лётчики решились на отчаянный шаг: приземлиться в лесу. Потерявшая контроль машина на бешеной скорости, словно лезвием бритвы, полоснула по верхушкам деревьев. Миг – и всё закончилось.

«Кровь, разбитый самолёт, сложенные крылья – это была жуткая картина». Очевидцы об авиакатастрофе под Минском в 1985 году

«Кровь, разбитый самолёт, сложенные крылья – это была жуткая картина». Очевидцы об авиакатастрофе под Минском в 1985 году

Анатолий Шароваров, ветеран гражданской авиации:
По пояс в снегу шли к этому самолёту. Кровь, кровь, разбитый самолёт, сложенные крылья – это была жуткая картина. Что было, то было.

Самолет развалился на несколько частей. Синим пламенем пылал нос и середина лайнера. Официальное количество погибших – 58 из 80 находившихся на борту. Тех, кому повезло уцелеть, выбросило из фюзеляжа. Остальные сгорели заживо.

«Кровь, разбитый самолёт, сложенные крылья – это была жуткая картина». Очевидцы об авиакатастрофе под Минском в 1985 году

«Кровь, разбитый самолёт, сложенные крылья – это была жуткая картина». Очевидцы об авиакатастрофе под Минском в 1985 году

«Кровь, разбитый самолёт, сложенные крылья – это была жуткая картина». Очевидцы об авиакатастрофе под Минском в 1985 году

Александра Сенькова, бортпроводник (1961-1981 гг.):
Штурман погиб сразу, потому что он сидел в самом носу. Бортпроводницу придавило так, что когда её вытаскивал пассажир через щель вместо своей жены – всё время звал: «Наташа, Наташа!», а она, видимо отстала и всё – а наша Наташа – он её взял за руку и вытащил. У неё вся спина сгорела.

Ту-134 упал в десяти километрах от аэропорта, рядом с деревней Нежевка. Спасатели добрались до обломков только спустя три часа. Сугробы по колено и ненастная погода свели шансы выжить на «нет».

«Кровь, разбитый самолёт, сложенные крылья – это была жуткая картина». Очевидцы об авиакатастрофе под Минском в 1985 году

«Кровь, разбитый самолёт, сложенные крылья – это была жуткая картина». Очевидцы об авиакатастрофе под Минском в 1985 году

Леонид Востриков:
Подъехала машина УАЗик, вышли три человека и спрашивают: «Где тут у вас урочище – Белая Лужа называется?» Ну, мы показали. Через некоторое время пошли и скорая помощь, и пожарные ехали, и военные.

Официальная причина аварии – отказ двигателей из-за попавшего в них льда. Но как именно он там оказался? Ответ на этот вопрос долгих 4 года буду искать и в Москве, и в Минске. Белорусские авиаторы утверждали: всему виной конструкторская недоработка.

«Кровь, разбитый самолёт, сложенные крылья – это была жуткая картина». Очевидцы об авиакатастрофе под Минском в 1985 году

Лёд в двигателе – последствие недостаточного обогрева воздухозаборников. В Москве парировали: всему виной недоработка служб, которые прозевали очевидные дефекты и разрешили вылет. Вскоре дебаты прекратились. А до суда дело так и не дошло.

Анатолий Шароваров:
Это всегда так бывает: заводские отстаивают себя и всё хотят свернуть на эксплуататоров. На самом деле, недоработка была со стороны завода.

И пока в высоких кабинетах до хрипа спорили, кто же виноват, люди оплакивали своих близких. Для 55 пассажиров и 3 членов экипажа полёт стал последним.

«Кровь, разбитый самолёт, сложенные крылья – это была жуткая картина». Очевидцы об авиакатастрофе под Минском в 1985 году

С того дня прошло уже 34 года. Но земля до сих пор буквально нашпигована металлом.

«Кровь, разбитый самолёт, сложенные крылья – это была жуткая картина». Очевидцы об авиакатастрофе под Минском в 1985 году

Леонид Востриков:
Валяются, там лежат и там. Там два куска крыла лежали. Сразу не забрали. Потом, через года два, наверное, забрали.

«Кровь, разбитый самолёт, сложенные крылья – это была жуткая картина». Очевидцы об авиакатастрофе под Минском в 1985 году

Люди в материале: Леонид Востриков, Анатолий Шароваров, Александра Сенькова
 
Теги: Минск
 
 
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1 февраля 1985 года один из рейсов в Ленинград стал роковым для более полусотни человек, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».   ...
 
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