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«Молодой солдатик, всем его жалко». В Мостовском районе с воинскими почестями перезахоронили останки красноармейца

30.11.2019 14:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Мостовском районе с воинскими почестями перезахоронили останки красноармейца, погибшего в первые дни войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Молодой солдатик, всем его жалко». В Мостовском районе с воинскими почестями перезахоронили останки красноармейца

Траурный митинг прошел у братской могилы недалеко от деревни Шимки. Вероятнее всего, воин погиб летом 1941. Останки бойца были обнаружены в начале осени во время поисковых работ.

«Молодой солдатик, всем его жалко». В Мостовском районе с воинскими почестями перезахоронили останки красноармейца

Установить имя так и не удалось – у солдата не было при себе именного медальона. Могилу указали местные жители. История о том, что в годы войны немцы убили здесь солдата передавалась из поколения в поколение. Благодаря этой памяти еще один погибший воин обрёл вечный покой.  

«Молодой солдатик, всем его жалко». В Мостовском районе с воинскими почестями перезахоронили останки красноармейца

Нина Карпей, жительница деревни Шестилы:
Отец непосредственно участвовал в похоронах этого солдата, вот мой отец. Не только мой отец, его хоронила вся деревня, понимаете. Потому что такой случай: молодой солдатик, знаете, как это было, всем его жалко, потому что погиб он именно в бою, защищая нашу деревню. Вечная память этим солдатам, кто погиб.

«Молодой солдатик, всем его жалко». В Мостовском районе с воинскими почестями перезахоронили останки красноармейца

Марина Давыдик, заместитель председателя Мостовского райисполкома:
Ещё очень много солдат лежит в нашей земле. У нас проходят такие важные артерии, как река Неман, Щара, на берегах которых при форсировании происходили, конечно, ожесточённые бои. И поэтому земля отдаёт время от времени, показывает нам этих воинов, и мы их захораниваем с почестями.

«Молодой солдатик, всем его жалко». В Мостовском районе с воинскими почестями перезахоронили останки красноармейца


Красную звезду, найденную при раскопках, передадут в местный музей. В 2020 году на могиле неизвестного солдата установят памятник. На территории Мостовского района 3500 погибших воинов и 50 мест захоронений. Поисковые работы в этих местах будут продолжены.

Люди в материале: Марина Давыдик, Нина Карпей
 
 
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