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«Молодой солдатик, всем его жалко». В Мостовском районе с воинскими почестями перезахоронили останки красноармейца
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Мостовском районе с воинскими почестями перезахоронили останки красноармейца, погибшего в первые дни войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Траурный митинг прошел у братской могилы недалеко от деревни Шимки. Вероятнее всего, воин погиб летом 1941. Останки бойца были обнаружены в начале осени во время поисковых работ.
Установить имя так и не удалось – у солдата не было при себе именного медальона. Могилу указали местные жители. История о том, что в годы войны немцы убили здесь солдата передавалась из поколения в поколение. Благодаря этой памяти еще один погибший воин обрёл вечный покой.
Нина Карпей, жительница деревни Шестилы:
Марина Давыдик, заместитель председателя Мостовского райисполкома:
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«Молодой солдатик, всем его жалко». В Мостовском районе с воинскими почестями перезахоронили останки красноармейца
Новости Беларуси. В Мостовском районе с воинскими почестями перезахоронили останки красноармейца, погибшего в первые дни войны, сообщили в программе Новости «24...
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