ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ответ Каверина на слова чиновника о переименовании «Борисов-Арены»

30.11.2019 14:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Диктор «Борисов-Арены» Константин Каверин прокомментировал слова заместителя председателя Борисовского райисполкома Анастасии Копиковой о переименовании стадиона.

«Борисовский чиновник! Милый, добрый борисовский чиновник! Ну что тебе стоит встать в полный рост и ответить всем: я не могу назвать стадион именем Капского! Не могу! Вы что, не понимаете?! Александр Григорьевич лично ничего мне не говорил, но я слышал где-то, что он не хочет этого. И я боюсь, как бы чего не вышло. А я человек маленький. Мое дело – трактовать. Я ж помню, как Иван Иваныч Иванов в тиши своего кабинетика палец к губам прикладывал, чтоб я потише был про этот стадион, а потом им же, пальцем этим, наверх показал! Я не могу! Я боюсь!

Не бойся! Тебе за это ничего не будет. Те, кто хотел, чтобы стадион был назван именем Капского, на улицы не пойдут и имя твое на третий день забудут. Никто тебя никуда не сошлет и не расстреляет, семью твою не отнимут. С должности ты полетишь? Так через месяцок на другой и восстановишься. Ни-че-го не будет. И ты это прекрасно понимаешь. И еще ты хорошо понимаешь, что ты – гвоздь, забитый сам в себя. Неужели не противно?» – сказал Каверин, пишет by.tribuna.com
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Диктор «Борисов-Арены» Константин Каверин прокомментировал слова заместителя председателя Борисовского райисполкома Анастасии Копиковой о переименовании...
 
Новости дня
Новости разные
 
Светлаков рассказал о вырезанных из КВН шутках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Рейтинг новостей за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика