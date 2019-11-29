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А вы знали, что в Минске выпускали бомбардировщики? Теперь на этом месте знаменитый завод
Источник материала: СТВ
Германия и Советский Союз ещё до начала войны понимали: победитель в этой битве определится не на земле, а в небе. Великие державы выходят на старт гонки вооружений, рассказали в одной из серий документального цикла
Сегодня на его месте Минский тракторный завод.
Ирина Петрашень, специалист бюро социального развития РУП «Белаэронавигация»:
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Германия и Советский Союз ещё до начала войны понимали: победитель в этой битве определится не на земле, а в небе. Великие державы выходят на старт гонки вооружений,...
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