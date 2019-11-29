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А вы знали, что в Минске выпускали бомбардировщики? Теперь на этом месте знаменитый завод

30.11.2019 15:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Германия и Советский Союз ещё до начала войны понимали: победитель в этой битве определится не на земле, а в небе. Великие державы выходят на старт гонки вооружений, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси». На развитие авиации стороны направляют беспрецедентные суммы – половину военного бюджета!

В 1939 году Сталин отдаёт приказ о строительстве 9 авиазаводов по всей стране. Один из них появился и в Минске.

Сегодня на его месте Минский тракторный завод.

А вы знали, что в Минске выпускали бомбардировщики? Теперь на этом месте знаменитый завод

Ирина Петрашень, специалист бюро социального развития РУП «Белаэронавигация»:
В 1940 году должны были открыть завод по изготовлению самолётов – бомбардировщиков. Планировалось выпускать – это накануне войны – около 3 тысяч бомбардировщиков. Завод планировалось построить за год. И сам Сталин руководил этим процессом. То есть практически ему доставляли сведения. К сожалению, во время Великой Отечественной войны этот завод не успели эвакуировать. Потому что, вы знаете, что Минск заняли на третий день войны. Поэтому этот завод практически достался немцам.

Люди в материале: Ирина Петрашень
 
Теги: Минск
 
 
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Германия и Советский Союз ещё до начала войны понимали: победитель в этой битве определится не на земле, а в небе. Великие державы выходят на старт гонки вооружений,...
 
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