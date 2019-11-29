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В Техасе пожар на химическом заводе удалось локализовать

30.11.2019 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В Техасе пожар на химическом заводе удалось локализовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Техасе пожар на химическом заводе удалось локализовать

В связи с этим приказ об эвакуации во всех близлежащих городах был отменен. При этом спасатели отметили, что огонь потушен еще не до конца, и пока неизвестно, когда он будет полностью ликвидирован.

В Техасе пожар на химическом заводе удалось локализовать

Напомним, мощные взрывы на химическом заводе начались в среду. На соседние поселения стали падать обломки, а облако дыма и пожар были видны за многие километры.

В Техасе пожар на химическом заводе удалось локализовать

В итоге из опасной зоны были эвакуированы около 60 тысяч человек.

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Новости США. В Техасе пожар на химическом заводе удалось локализовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с этим приказ об эвакуации во всех...
 
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