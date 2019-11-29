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Напавший на прохожих в Лондоне мужчина отсидел 6 лет за терроризм
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Новые подробности нападения на лондонском мосту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно, что ранее убийца отбывал срок в тюрьме за преступление, связанное с терроризмом.
Следователи выяснили, что 28-летний злоумышленник провел в заключении 6 лет и вышел на свободу в 2018 году. Сейчас полиция обыскивает его квартиру.
Напомним, накануне в центре Лондона мужчина напал с ножом на прохожих. В результате атаки погибли два человека. Прибывшие на место полицейские пытались арестовать злоумышленника, однако он оказал сопротивление. В результате, офицеры открыли по нему огонь на поражение.
Мотивы нападавшего пока не выяснены, однако полиция рассматривает произошедшее как теракт.
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Новости Великобритании. Новые подробности нападения на лондонском мосту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно, что ранее убийца отбывал...
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