В Минске к Новому году развесят 108 километров гирлянд

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На Октябрьской площади в Минске установили главную елку страны . А всего к зимним праздникам в городе появятся почти три десятка необычных деревьев. Столицу украсят и 108 километров гирлянд, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Новогодняя атрибутика в цеху создает праздничное настроение. Здесь шьют флаги и растяжки, в которые скоро оденут столицу. Все в зимних тонах.



«Яркие конструкции. Десятки тысяч километров мы отшиваем флагов. Яркие, красочные. Вот такая у нас новогодняя продукция», – рассказала одна из швей.

Фрезерный станок сейчас практически не останавливают. Даже если снег к праздникам не выпадет – снежинок на улицах будет много. Только на главной елке страны их будет более 600 штук. В этом году кроме привычных шаров, бантов и звезд на елях появятся и необычные украшения.



«Очень понравилась идея украсить национальную библиотеку буквами кириллицы. Елку, которую поставили на Белгосфилармонии, мы будем украшать музыкальной символикой: скрипичные ключи, ноты», – отметил заместитель директора цеха по производству Дмитрий Прокопенко.

Все о новогодней елке Истории и традиции

А всего к празднику в столице установят почти три десятка новогодних елей . Одна из них – из светящихся цилиндров у Дворца спорта – в прошлом году попала в рейтинг лучших новогодних деревьев Европы. В этом году у нее появится конкурент.

«Мы работаем над абсолютно новой концепцией новогодней ели на площади у минской городской ратуши. Она будет представлять собой бесхвойную ель. Это каркас, украшенный большими светодинамическими шарами», – рассказала первый замдиректора компании-оператора наружной рекламы Татьяна Калитина.

Главную елку страны уже установили на Октябрьской площади. Тридцатиметровое дерево украсят пиксельными огнями. В зимнюю сказку превратится и проспект Независимости. Здесь зажгутся световые факелы, царские короны и причудливые сталактиты. Всего более 200 конструкций. Такая подсветка и красивая, и экономная.

«Используем все оборудование на светодиодах. Полупроводники. Как вы знаете, весь мир движется к новейшему и экономии», – отметил старший мастер электросетевого района №5 Юрий Сасов.

Всеми новогодними красками Минск заиграет в середине декабря. К этому времени коммунальщики завершат монтаж всех конструкций и включат иллюминацию.