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В Минске к Новому году развесят 108 километров гирлянд
30.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На Октябрьской площади в Минске установили
Новогодняя атрибутика в цеху создает праздничное настроение. Здесь шьют флаги и растяжки, в которые скоро оденут столицу. Все в зимних тонах.
Фрезерный станок сейчас практически не останавливают. Даже если снег к праздникам не выпадет – снежинок на улицах будет много. Только на главной елке страны их будет более 600 штук. В этом году кроме привычных шаров, бантов и звезд на елях появятся и необычные украшения.
А всего к празднику в столице установят почти три десятка
«Мы работаем над абсолютно новой концепцией новогодней ели на площади у минской городской ратуши. Она будет представлять собой бесхвойную ель. Это каркас, украшенный большими светодинамическими шарами», – рассказала первый замдиректора компании-оператора наружной рекламы Татьяна Калитина.
Главную елку страны уже установили на Октябрьской площади. Тридцатиметровое дерево украсят пиксельными огнями. В зимнюю сказку превратится и проспект Независимости. Здесь зажгутся световые факелы, царские короны и причудливые сталактиты. Всего более 200 конструкций. Такая подсветка и красивая, и экономная.
«Используем все оборудование на светодиодах. Полупроводники. Как вы знаете, весь мир движется к новейшему и экономии», – отметил старший мастер электросетевого района №5 Юрий Сасов.
Всеми новогодними красками Минск заиграет в середине декабря. К этому времени коммунальщики завершат монтаж всех конструкций и включат иллюминацию.
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На Октябрьской площади в столице Беларуси установили главную елку страны. Всего в городе появятся около 30 необычных новогодних деревьев.
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