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Skoda обнародовала дизайнерские эскизы нового Rapid для рынка ТС

30.11.2019 15:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пресс-служба Skoda накануне поделилась парочкой новых дизайнерских скетчей, дающих представление о внешности будущего лифтбека Rapid, который будет продаваться в России и Беларуси.


Судя по эскизам, оформлением передка с резко очерченными фарами стреловидной формы и шестиугольной решеткой радиатора новый Rapid будет подражать продающемуся в Европе хэтчбеку Scala. Корма также претерпит существенные изменения. Из особенностей — зауженные двухсекционные L-образные фонари, заходящие на крылья и надпись Skoda вместо привычного логотипа на багажной двери.


Информации о двигателях для нового Rapid пока нет — подробности узнаем ближе к моменту премьерного показа, который состоится в конце этого года. Нынешний Rapid в Беларуси доступен с тремя моторами на выбор (1.6 MPI мощностью 90 и 110 л.с. и 125-сильным 1.4 TSI), цены начинаются от 27 тысяч рублей.

 
 
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Пресс-служба Skoda поделилась парочкой новых дизайнерских скетчей, дающих представление о внешности будущего лифтбека Rapid, который будет продаваться в России и...
 
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