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“Вонючий” завод работать не будет? Запуск китайского недостроя в Светлогорске длится более 2 лет

30.11.2019 15:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Завод сульфатной беленой целлюлозы в ОАО “Светлогорский ЦКК” официально решено пускать в 2020 году.

“Вонючий” завод работать не будет? Запуск китайского недостроя в Светлогорске длится более 2 лет
Завод беленой целлюлозы разваливается еще до пуска
Руководитель инициативной группы граждан Светлогорска по контролю за строительством завода беленой целлюлозы Анатолий Змитрович подозревает, что завод не запустят никогда.

- Уже даже квартал не называют, на который запланирован официальный запуск, – отмечает Анатолий Змитрович. – За октябрь выпущено 17 тысяч тонн продукции при проектной загрузке в 34 тысячи тонн. Когда нам говорят, что завод работает на  70, 80% проектной мощности – уже не смешно. А хочется спросить: “Сколько дней в месяц завод работает в непрерывном цикле?”

Завод сульфатной беленой целлюлозы в ОАО “Светлогорский ЦКК” планировалось ввести в строй еще в 2015 году. На дворе 2019 год, запуск перенесен на 2020 год.

- Очередной перенос повергает всех в уныние: а запустят ли завод вообще? Выясняются страшные вещи: строители завода прекрасно понимали, что не запустят его – он находится не в рабочем состоянии. По моему мнению, его строили не для того чтобы он выпускал продукцию, а для того, чтобы освоить кредиты. Увеличив сроки строительства завода в два раза, китайцы из выделенного кредита в 750 млн. долларов взяли на зарплаты  большую сумму, чем была запланирована. Следовательно, на само строительство средств было потрачено меньше, значит брали более дешевые строительные материалы. А также сэкономили на очистных.

Представьте: вы заказали швейцарские часы Orient ручной сборки, заплатили деньги – а вам втюхали китайскую штамповку. То же самое происходит и с китайским заводом. Лично мне кажется, что люди, наделенные полномочиями контролировать процесс строительства, могли руководствоваться личной заинтересованностью в том, чтобы китайцы строили бесконтрольно. Большое видится на расстоянии. Почему китайцев выдавили с завода? Да потому что они все равно не сумели бы его запустить. Убрав китайцев с завода и поручив завод местным умельцам, ответственные просто продлили сроки своей безответственности, безнаказанности. Когда все закончится, виноватыми окажутся местные умельцы. Помните модернизацию «Борисовдрева»? Куратор в правительстве контролировал выделение финансов под реконструкцию, закупку у турок различных печей, поставку, установку – виноватым назначили молодого директора Мальцева. В Светлогорске точно такая же ситуация. Работники ЦКК жаловались в Минск, говорили о том, что китайцы строят плохо, надо меры принимать, а им – молчите, не мешайте китайцем строить, а то сами вылетите с завода.

За время «запуска» можно было бы построить новый завод под ключ.

А с другой стороны, завод по-прежнему не получил официальные разрешения на свою деятельность. Так выгодно: можно, находясь в состоянии запуска, выпускать немного продукцию, не отвечая за экологию. Если запустить завод официально, то любая его остановка станет ЧП. Не местное ЧП, а ЧП республиканского масштаба, за которое придется отвечать. Кроме того, сейчас можно бесконтрольно выбрасывать в атмосферу вредные вещества, не неся никакой ответственности за это.

Год назад я проявил себя как полный оптимист, понадеявшись на запуск завода в ноябре 2019 года. Один из работников завода на мой вопрос: когда же все-таки запуститесь, ответил: не при моей жизни…

А директор завода на совещании в исполкоме сказал, что предприятие испытывает острую нехватку слесарей-ремонтников. Новый завод, а слесарей-ремонтников нет. А разве с 2012 года нельзя было подготовить слесарей-ремонтников?…
 
Справка. 14 мая на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате (ЦКК) обрушилась крыша. В концерне “Беллесбумпром” ЧП назвали “плановыми работами по замене сэндвич-панелей”. А в начале июля горожане заметили, что на Светлогорском заводе беленой целлюлозы обваливается обшивка сэндвич-панелей.

Однако премьер-министр Беларуси Сергей Румас, приезжавший на завод с инспекцией, подтвердил факт частичного обрушения крыши на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. Однако заявил, что  “задача, которая поставлена главой государства о вводе в эксплуатацию этого завода в IV квартале, безусловно, будет выполнена”.

До названного происшествия директор ОАО  “Светлогорский ЦКК” Юрий Крук издал распоряжение “Об усилении информационной безопасности”, которым запрещена видео- и фотосъемка на предприятии.

Жители города с беспокойством ждут запуска Светлогорского завода беленой целлюлозы. Как сообщала Беларуская праўда, приезд делегации из немецкого города-побратима Хельмштедт (2-8 июля) в Светлогорск по «чистой случайности» совпал с остановкой вонючего завода (1-10 июля).

Светлогорский ЦКК полтора года работает в режиме “пробного пуска”, а методика измерения выбросов ядовитого газа в атмосферу до сих пор не утверждена.

Светлогорский завод сульфатной беленой целлюлозы планируют запустить в эксплуатацию в августе – сентябре 2019 года. Об этом 6 марта на встрече с инициативной группой граждан, протестующих против “вонючего завода”, сообщил председатель концерна “Беллесбумпром” Юрий Назаров. Руководитель инициативной группы граждан Анатолий Змитрович сомневается в успехе безнадежного дела.

Главной проблемой, которую создает завод сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске Гомельской области (построен китайской компанией China CAMC Engineering Co., LTD) для населения и экологии региона, – выброс вонючих газов, прежде всего бесцветного ядовитого газа –  меркаптана.

Именно по этой причине запуск завода откладывали минимум три раза (по утвержденному плану строительства завод должны были запустить еще в 2015 году). Последний раз, в ноябре 2018 года, обещания властей запустить Светлогорский завод беленой целлюлозы в сентябре на 75% мощности провалились. Китайцы покинули предприятие, «прихватив» с собой пульт управления предприятием.

15 августа 2019 года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Светлогорский ЦКК» расторгнут контракт строительного подряда с «Китайской компанией инжиниринга САМС».

Анатолий Змитрович, руководитель инициативной группы граждан Светлогорска по контролю за строительством завода беленой целлюлозы, для Беларускай праўды
 
Теги: Минск
 
 
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Завод сульфатной беленой целлюлозы в ОАО “Светлогорский ЦКК” официально решено пускать в 2020 году.
 
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