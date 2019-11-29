Долги белорусов по кредитам бьют рекорды. Что это значит и к чему готовиться?

banki24.by По данным НБРБ, на 1 ноября 2019 года обязательства физических лиц по банковским кредитам составили 13,599 млрд BYN. Это новое рекордное значение долга населения перед банками, пишет





По сравнению с началом 2019 года задолженность физлиц по кредитам выросла на 17,3%. Для сравнения: в 2018 году долги белорусов по кредитам с 1 января по 1 ноября подскочили на 23,6%. За скользящий год (12 месяцев) обязательства белорусов выросли на 21,8%. Хотя индексы прироста еще высоки, в 2019-м заметно замедление темпов кредитования. В денежном эквиваленте долги физлиц по кредитам выросли за 10 месяцев 2019 года на 2,002 млрд BYN, за 10 месяцев 2018-го — на 2,136 млрд BYN.





Таким образом, темпы роста задолженности уменьшаются и в абсолютном выражении. Уже более 10 лет действует запрет Нацбанка на выдачу валютных кредитов населению. По этой причине задолженность по кредитам на 1 ноября на 99,76% состояла из заимствований в белорусских рублях. Остальные 0,24% — непогашенные остатки «старых» валютных кредитов. Как показала история с девальвациями 2010-ых гг., решение регулятора было верным. На 1 октября 2019-го уровень необслуживаемых активов, выданных физлицам в валюте, составил 3,96%, а в белорусских рублях — только 0,49%. Почти все кредиты населению в белорусских рублях относятся к долгосрочным, то есть выданы на срок более года. К 1 ноября сумма долга по краткосрочным кредитам составила 439,9 млн BYN, по долгосрочным — 13,126 млрд BYN. До последнего кризиса в Беларуси была широко распространена выдача кредитов населению на нерыночных условиях. В последние годы объем задолженности по льготным кредитам физлиц постоянно уменьшается. Это означает, что погашение старых кредитов превышает выдачу новых. На 1 ноября обязательства белорусов по льготным кредитам составили 4,634 млрд BYN. По сравнению с началом 2019 года объем долга сократился на 3,4%. В 2018 году сумма задолженности по льготным кредитам упала за 10 месяцев на 2%.





За малым исключением все льготные кредиты физлиц представляют собой кредиты на недвижимость. На 1 ноября удельный вес кредитов на недвижимость в составе льготных достиг 99,56%. Доля льготных кредитов во всех кредитах населению на 1 ноября составила 34,07%. На 1 января удельный вес нерыночных кредитов был равен 41,35%, на 1 ноября 2018 года — 43,06%. Вклад льготных кредитов в общую задолженность уменьшается за счет роста кредитования на рыночных условиях. Такой рост стал возможен благодаря политике Нацбанка по ограничению уровня ставок на финансовом рынке. В октябре 2019 года средняя ставка по новым кредитам для физлиц опустилась до 10,3% годовых.





Фота minsknews.by.





В ноябре—декабре ставка по новым кредитам физлиц скорее всего продолжит падать, так как НБРБ уменьшил ставку рефинансирования с 9,5% до 9%. По нашим оценкам, в 2020 году высока вероятность как минимум одного понижения ставки рефинансирования. Задолженность белорусов по кредитам на потребительские нужды на 1 ноября составила 5,363 млрд BYN. С начала 2019 года она возросла на 22,3% (против +38,5% за 10 месяцев в 2018-м). Сумма долга белорусов по жилищным кредитам на 1 ноября достигла 8,123 млрд BYN. За 10 месяцев 2019 года обязательства населения по жилищным кредитам поднялись на 14,5%, за такой же период в 2018-м — на 16,5%. Наряду с собственными средствами населения жилищные кредиты выступают одним из главных источников финансирования строительства жилья. По итогам 9 месяцев за счет кредитов банков было введено 653,2 тыс. кв. метров (25,1% нового жилья в 2019-м).





Если ввод жилья в целом вырос к 2018 году на 2,7%, то за счет жилищных кредитов — на 14,1%, за счет собственных средств населения — на 1,3%. При этом весь рост дали кредиты на рыночных условиях, так как объем жилья за счет льготных кредитов (198,4 тыс. квадратов) сократился на 34,5%. На льготных условиях за 9 месяцев было введено всего 7,6% жилья. Просрочка по кредитам населения остается низкой. На 1 ноября проблемные кредиты физлиц составили 35,2 млн BYN, из которых потребительские — 34,9 млн BYN, жилищные — 0,3 млн BYN.







