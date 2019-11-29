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Официально: численность войск НАТО увеличивается третий год подряд

30.11.2019 15:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Государства-члены НАТО на протяжении последних трех лет наращивают численность военнослужащих, говорится в докладе, посвященном расходам НАТО на оборону.




По итогам 2019 года, по предварительной оценке альянса, общее число военнослужащих в странах НАТО составит 3,26 млн, что на 39 тыс. больше, чем было в 2018 году.

Лидером среди стран НАТО по численности войск являются США, в 2019 году численность американских военнослужащих составила 1,34 млн, постепенно возрастая с 2016 года.

На втором месте - Турция с 435,5 тыс. военнослужащими. Турция удерживает свою позицию, несмотря на то, что численность ее войск в 2019 году сократилась на 8,8 тыс. человек по сравнению с 2018 годом.

Незначительно сократилось по сравнению с прошлым годом число военнослужащих во Франции. В 2019 году оно составляет 207,8 тыс. человек, Франция занимает, таким образом, третье место среди стран НАТО по числу военных.

На четвертом месте Германия с 182 тыс. военнослужащими, на пятом - Италия с 178,1 тыс., на шестом - Великобритания с 153,3 тыс. Меньше всего войск у Люксембурга - 900 человек, и у вступившей в НАТО в 2017 году Черногории - 1,5 тыс. человек.
НАТО
 
 
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Государства-члены НАТО на протяжении последних трех лет наращивают численность военнослужащих, говорится в докладе, посвященном расходам НАТО на оборону.
 
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