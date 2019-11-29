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ФОТОФАКТ: Новогодняя служба Деда Мороза и Снегурочки объявила конкурс на лучшее письмо

30.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета


С 30 ноября в Национальном парке «Припятский» открылась усадьба полесского деда Мороза. В программе зимней сказки «Сафари-парка» гостей ожидает насыщенная развлекательно-познавательная программа. Пригласят и в поместье Деда Мороза. На его территории есть «Карчма», где предлагают попробовать блюда национальной кухни.

Новогодняя служба Деда Мороза и Снегурочки объявила конкурс на лучшее письмо зимнему волшебнику припятского Полесья. Конкурсные работы принимают до 25 декабря, а 26 декабря назовут авторов лучших писем. До 31 декабря Дед Мороз поздравит победителей.

 

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С 30 ноября в Национальном парке «Припятский» открылась усадьба полесского деда Мороза. В программе зимней сказки «Сафари-парка» гостей ожидает насыщенная...
 
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