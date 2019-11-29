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Как стюардессы отвлекали пассажиров при ЧП: «Наливаем напитки и разносим. Люди не понимают, почему опять напитки. Улыбаемся»

30.11.2019 16:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Небо. Самолёт. И, конечно же, девушки. Первой стюардессой в мире стала 26-летняя Эллен Чёрч, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».

Как стюардессы отвлекали пассажиров при ЧП: «Наливаем напитки и разносим. Люди не понимают, почему опять напитки. Улыбаемся»

Юная американка с лицензией пилота обратилась в авиакомпанию в надежде сесть за штурвал. Но руководству пришла в голову другая идея. Так появилась служба бортпроводников.

Как стюардессы отвлекали пассажиров при ЧП: «Наливаем напитки и разносим. Люди не понимают, почему опять напитки. Улыбаемся»

Александра Сенькова, бортпроводник (1961-1981 гг.):
Всё время пилоты же помогали вторые. Они выходили в салон: водичку дадут, пакеты раздадут, газеты, и потом быстрее в кабину выполнять свои обязанности. Во-первых, они восстали, а во-вторых, это небезопасно было. И решили, что надо тоже набрать своих девочек на борт самолёта.

В 1954 году должность бортпроводника вводят в Беларуси.

Одна из первых бортпроводниц БССР: «Была женщина очень активная из командного состава. Она меня учила три дня»

К подбору стюардесс руководство гражданской авиации подходило со всех сторон. Приятная внешность, грамотная речь, обязательно медицинское образование и огромная стрессоустойчивость. Задача №1 – не потерять лицо даже в самой, казалось бы, безвыходной ситуации.

Александра Сенькова:
Разные ситуации были с двигателями неисправными. Пассажиров надо как-то отвлечь. Наливаем напитки и разносим по салону. Люди не понимают, почему опять напитки. Но улыбаемся: «Всё в порядке. У нас много. Вот, пейте, пожалуйста». Приземляются и только видят, что они приземлились в Минске, а не в каком-то другом порту.

Как стюардессы отвлекали пассажиров при ЧП: «Наливаем напитки и разносим. Люди не понимают, почему опять напитки. Улыбаемся»

Михаил Волков, председатель совета Союза ветеранов гражданской авиации г. Минска:
Одна цель – обеспечить безопасность полётов, регулярность и, как я говорю, шуршащий взлёт и шуршащая посадка, чтобы пассажиры даже не слышали, как самолёт приземлился и как он взлетел!

Люди в материале: Александра Сенькова, Михаил Волков
 
Теги: Минск
 
 
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Небо. Самолёт. И, конечно же, девушки. Первой стюардессой в мире стала 26-летняя Эллен Чёрч, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси». ...
 
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