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Как стюардессы отвлекали пассажиров при ЧП: «Наливаем напитки и разносим. Люди не понимают, почему опять напитки. Улыбаемся»
Источник материала: СТВ
Небо. Самолёт. И, конечно же, девушки. Первой стюардессой в мире стала 26-летняя Эллен Чёрч, рассказали в одной из серий документального цикла
Юная американка с лицензией пилота обратилась в авиакомпанию в надежде сесть за штурвал. Но руководству пришла в голову другая идея. Так появилась служба бортпроводников.
В 1954 году должность бортпроводника вводят в Беларуси.
К подбору стюардесс руководство гражданской авиации подходило со всех сторон. Приятная внешность, грамотная речь, обязательно медицинское образование и огромная стрессоустойчивость. Задача №1 – не потерять лицо даже в самой, казалось бы, безвыходной ситуации.
Александра Сенькова:
Михаил Волков, председатель совета Союза ветеранов гражданской авиации г. Минска:
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Как стюардессы отвлекали пассажиров при ЧП: «Наливаем напитки и разносим. Люди не понимают, почему опять напитки. Улыбаемся»
Небо. Самолёт. И, конечно же, девушки. Первой стюардессой в мире стала 26-летняя Эллен Чёрч, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси». ...
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