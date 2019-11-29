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«Что-то новое узнаём и чем-то делимся сами». В Минске выбирали лучшие студенческие отряды
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси определили лучшие студенческие отряды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Победителей накануне чествовали в Минске. В третьем трудовом семестре участвовали больше 25 тысяч ребят из всех уголков нашей страны.
Они трудились на самых разных объектах и в самых разных сферах. Помогали возводить школы, принимали гостей II Европейских игр, собирали урожай, участвовали в реконструкции Косовского замка и строительстве третьей линии минского метро.
Особая ответственность на тех, кто работал на Всебелорусской молодежной стройке – атомной станции в Островце. Здесь отмечены студенты Полоцкого университета, им вручили переходящее знамя Президента.
Валентин Барановский, комиссар строительного отряда «Эврика»:
Татьяна Моисеева, участник педагогического отряда (Россия):
Олег Дикун, второй секретарь ЦК БРСМ:
Торжественная церемония открывала Всебелорусский слет студотрядов. Сегодня он продолжает работу.
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Новости Беларуси. В Беларуси определили лучшие студенческие отряды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Победителей накануне чествовали в Минске. В...
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